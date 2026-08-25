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В результате российского обстрела Изюма ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка - ОВА

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В результате дневного обстрела Изюма ранены пять человек, в том числе 16-летняя девушка. Еще пятеро, среди них 11-летняя девочка, пережили стресс.

В результате российского обстрела Изюма ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка - ОВА

Российские войска днём обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения, ещё у пятерых возникла острая реакция на стресс. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передаёт УНН.

Детали

Сегодня днём оккупанты обстреляли Изюм. В результате этой атаки 5 человек получили ранения, в частности 16-летняя девушка

- заявил Олег Синегубов.

По его словам, ещё у 5 человек возникла острая реакция на стресс, среди них была и 11-летняя девочка.

В настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним

В Голосеевском районе Киева обломки российского БПЛА попали в многоэтажку. Пострадавшей женщине медики оказали амбулаторную помощь.

Алла Киосак

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Олег Синегубов
Харьковская область
Изюм
Киев