В результате российского обстрела Изюма ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка - ОВА

Российские войска днём обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения, ещё у пятерых возникла острая реакция на стресс. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передаёт УНН.

Детали

Сегодня днём оккупанты обстреляли Изюм. В результате этой атаки 5 человек получили ранения, в частности 16-летняя девушка - заявил Олег Синегубов.

По его словам, ещё у 5 человек возникла острая реакция на стресс, среди них была и 11-летняя девочка.

В настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним

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