В результате российского обстрела Изюма ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка - ОВА
Киев • УНН
В результате дневного обстрела Изюма ранены пять человек, в том числе 16-летняя девушка. Еще пятеро, среди них 11-летняя девочка, пережили стресс.
Российские войска днём обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения, ещё у пятерых возникла острая реакция на стресс. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передаёт УНН.
Детали
Сегодня днём оккупанты обстреляли Изюм. В результате этой атаки 5 человек получили ранения, в частности 16-летняя девушка
По его словам, ещё у 5 человек возникла острая реакция на стресс, среди них была и 11-летняя девочка.
В настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Напомним
В Голосеевском районе Киева обломки российского БПЛА попали в многоэтажку. Пострадавшей женщине медики оказали амбулаторную помощь.