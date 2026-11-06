россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены дома, есть пострадавшие

Враг вечером в четверг, 5 ноября, нанес авиаудар по городу Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация, информирует УНН.

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Отмечается, что россияне предварительно применили управляемые авиабомбы. Попадания зафиксированы в центральной и южной частях города.

В результате атаки разрушениям и повреждениям ориентировочно подверглись два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Кроме этого, повреждены электросети, что привело к обесточиванию значительной части абонентов и потребителей г. Изюм. В настоящее время известно о 2 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь - рассказали в городской военной администрации.

Напомним

29 октября россияне сбросили КАБ на 5-этажное здание в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали 9 человек.

В результате российского обстрела Изюма ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка - ОВА