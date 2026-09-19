Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали

$44.6651.24
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1316 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
09:30 • 2380 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
08:52 • 4926 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
08:32 • 6108 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
07:38 • 8774 просмотра
Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина
07:18 • 9736 просмотра
Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев
07:14 • 7436 просмотра
Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
06:41 • 9920 просмотра
Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP
06:10 • 13065 просмотра
США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
05:43 • 14200 просмотра
"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
77%
751мм
Популярные новости
российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПДPhoto19 сентября, 01:43 • 12937 просмотра
Что празднуют 19 сентября в Украине и мире19 сентября, 02:58 • 8888 просмотра
Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины04:16 • 11394 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14004 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6358 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 24259 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 43350 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 25633 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 40697 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 34929 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto08:47 • 1748 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6438 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14046 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 15150 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 18098 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Техника
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Российские дроны дважды ударили по Балаклее, погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Прокуратура расследует военные преступления.

Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали

В Балаклее Харьковской области в результате двух атак российских беспилотников погибли 4 человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 сентября около 17:00 российский беспилотник попал по территории частного домовладения в Балаклее Изюмского района. После удара возник пожар.

В результате атаки погибли двое мужчин. Еще 4 человека — мужчина и три женщины — пострадали.

россияне повторно атаковали город

Около 21:30 российские войска нанесли еще один удар беспилотником по жилому дому в Балаклее.

В результате повторной атаки погибли 74-летний мужчина и его 71-летняя жена.

По фактам атак прокуратура начала досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Удар по Балаклее в Харьковской области унес жизни двух человек, продолжается поисковая операция18.09.26, 23:48 • 3162 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Война в Украине
Харьковская область
Балаклея