Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали

В Балаклее Харьковской области в результате двух атак российских беспилотников погибли 4 человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 сентября около 17:00 российский беспилотник попал по территории частного домовладения в Балаклее Изюмского района. После удара возник пожар.

В результате атаки погибли двое мужчин. Еще 4 человека — мужчина и три женщины — пострадали.

россияне повторно атаковали город

Около 21:30 российские войска нанесли еще один удар беспилотником по жилому дому в Балаклее.

В результате повторной атаки погибли 74-летний мужчина и его 71-летняя жена.

По фактам атак прокуратура начала досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

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