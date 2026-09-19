Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали
Киев • УНН
Российские дроны дважды ударили по Балаклее, погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Прокуратура расследует военные преступления.
В Балаклее Харьковской области в результате двух атак российских беспилотников погибли 4 человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18 сентября около 17:00 российский беспилотник попал по территории частного домовладения в Балаклее Изюмского района. После удара возник пожар.
В результате атаки погибли двое мужчин. Еще 4 человека — мужчина и три женщины — пострадали.
россияне повторно атаковали город
Около 21:30 российские войска нанесли еще один удар беспилотником по жилому дому в Балаклее.
В результате повторной атаки погибли 74-летний мужчина и его 71-летняя жена.
По фактам атак прокуратура начала досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.
Удар по Балаклее в Харьковской области унес жизни двух человек, продолжается поисковая операция18.09.26, 23:48 • 3162 просмотра