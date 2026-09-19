Дві атаки російських дронів на Балаклію забрали життя 4 людей, ще 4 постраждали
Київ • УНН
Російські дрони двічі вдарили по Балаклії, загинули четверо людей і ще четверо постраждали. Прокуратура розслідує воєнні злочини.
У Балаклії Харківської області внаслідок двох атак російських безпілотників загинули 4 людини, ще 4 отримали поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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За даними слідства, 18 вересня близько 17:00 російський безпілотник влучив по території приватного домоволодіння у Балаклії Ізюмського району. Після удару виникла пожежа.
Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще 4 людини – чоловік та троє жінок – постраждали.
росіяни повторно атакували місто
Близько 21:30 російські війська завдали ще одного удару безпілотником по житловому будинку в Балаклії.
Внаслідок повторної атаки загинули 74-річний чоловік та його 71-річна дружина.
За фактами атак прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.
Удар по Балаклії на Харківщині забрав життя двох людей, триває пошукова операція18.09.26, 23:48 • 3128 переглядiв