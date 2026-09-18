Удар по Балаклії на Харківщині забрав життя двох людей, триває пошукова операція
Київ • УНН
російські війська вдарили по приватному будинку в Балаклії. За попередніми даними, загинули двоє людей, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Ворог ввечері у п'ятницю, 18 вересня, атакував Балаклію Харківської області. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, інформує УНН.
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"Годину тому по одному з мікрорайонів нашого міста було завдано ворожого удару. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей", - написав Карабанов.
Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих і попросив громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Почувши сигнал, подбайте про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання було у приватний будинок. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо
Напередодні росія вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії, зафіксовано два влучання. У результаті ударів було пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Через російську атаку дронів на Балаклію загинули троє людей06.08.26, 07:47 • 3605 переглядiв