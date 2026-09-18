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росія двічі вдарила по Балаклії на Харківщині: пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Балаклії зафіксували два російські удари по мікрорайону. Пошкоджено будинки й господарські споруди, постраждалих немає.

росія двічі вдарила по Балаклії на Харківщині: пошкоджено будинки

росія вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії (Харківська область), зафіксовано два влучання. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА МВА Віталій Карабанов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, атака відбулася близько 23:00 17 вересня. У результаті ударів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Один приватний будинок зазнав значних руйнувань. Також пошкоджено скління вікон у 10 домоволодіннях

- написав Карабанов.

Він додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо

12 серпня російські війська двічі обстріляли ракетами житловий сектор Балаклії, постраждали 3 людини. Внаслідок ударів виникли пожежі, було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Через російську атаку дронів на Балаклію загинули троє людей06.08.26, 07:47 • 3527 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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