росія двічі вдарила по Балаклії на Харківщині: пошкоджено будинки
Київ • УНН
У Балаклії зафіксували два російські удари по мікрорайону. Пошкоджено будинки й господарські споруди, постраждалих немає.
росія вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії (Харківська область), зафіксовано два влучання. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА МВА Віталій Карабанов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, атака відбулася близько 23:00 17 вересня. У результаті ударів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Один приватний будинок зазнав значних руйнувань. Також пошкоджено скління вікон у 10 домоволодіннях
Він додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо
12 серпня російські війська двічі обстріляли ракетами житловий сектор Балаклії, постраждали 3 людини. Внаслідок ударів виникли пожежі, було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.
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