Россия дважды ударила по Балаклее в Харьковской области: повреждены дома

Россия ударила по одному из микрорайонов Балаклеи (Харьковская область), зафиксировано два попадания. Об этом сообщил начальник Балаклейской МВА МВА Виталий Карабанов, информирует УНН.

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По его словам, атака произошла около 23:00 17 сентября. В результате ударов повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Один частный дом получил значительные разрушения. Также повреждено остекление окон в 10 домовладениях - написал Карабанов.

Он добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним

12 августа российские войска дважды обстреляли ракетами жилой сектор Балаклеи, пострадали 3 человека. В результате ударов возникли пожары, были повреждены многоэтажные и частные дома.

В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека