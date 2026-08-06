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В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека

Киев • УНН

 • 3280 просмотра

Ночью российские войска атаковали частный сектор Балаклеи ударными дронами. В результате попаданий погибли три человека, возникли пожары в двух домах.

В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека

В Балаклее Харьковской области в результате ночной атаки российских беспилотников погибли три человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, ночью российские войска атаковали частный сектор города ударными дронами. В результате попаданий возникли пожары в двух жилых домах, также повреждены соседние домовладения.

Спасатели ликвидировали оба пожара. На месте российской атаки работали подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара и уточнению информации о причинённых разрушениях.

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Степан Гафтко

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Харьковская область
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Балаклея
Украина