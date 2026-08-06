Россия атаковала дроном автобус с работниками в Херсонской области, пострадали шесть человек
Киев • УНН
В Комышанах российский беспилотник ударил по автобусу с работниками, которые ехали на полевые работы. В результате атаки пострадали шесть человек, начато расследование военного преступления.
В посёлке Комышаны в Херсонской области российские военные атаковали беспилотником автобус с работниками, которые ехали на полевые работы. В результате удара пострадали шесть человек. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, атака произошла 6 августа около 05:50. Российский дрон ударил по автобусу, в котором находились работники, направлявшиеся к месту проведения полевых работ.
РФ нанесла удар КАБами по Запорожскому району, под завалами может находиться 84-летний мужчина06.08.26, 07:29 • 2832 просмотра
В настоящее время известно о шести пострадавших. Информация об их состоянии уточняется.
Начато расследование военного преступления
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры совместно со следователями документируют обстоятельства очередного военного преступления, совершённого российскими военными.
В Сумской области за сутки в результате российских атак погибли три человека, среди них 13-летняя девочка06.08.26, 07:34 • 21536 просмотров