РФ нанесла удар КАБами по Запорожскому району, под завалами может находиться 84-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар КАБами по селу Юлиевка, разрушив жилой дом. Под завалами, вероятно, находится 84-летний мужчина, спасатели продолжают работы.
В Запорожском районе в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами разрушен жилой дом, под завалами которого, вероятно, находится 84-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, российские войска нанесли удар КАБами по селу Юлиевка. На месте продолжаются работы, информация о судьбе пожилого мужчины уточняется.
россияне управляемыми авиабомбами ударили по Юлиевке. Под завалами разрушенного дома, вероятно, находится 84-летний мужчина
В то же время в течение прошедших суток оккупанты нанесли 1041 удар по 66 населённым пунктам Запорожской области.
За сутки зафиксировали более тысячи российских ударов
По данным главы ОВА, российская армия нанесла 23 авиаудара по населённым пунктам области, в частности Малокатериновке, Новониколаевке, Орехову, Преображенке, Красному Яру и Красной Кринице.
Кроме того, войска рф применили 763 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковав Запорожье и десятки других населённых пунктов области. Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Малым Щербакам и Железнодорожному.
Ещё 252 артиллерийских удара российские войска нанесли по Степногорску, Орехову, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новоандреевке, Щербакам, Белогорью, Гуляйпольскому, Доброполью, Прилукам и другим населённым пунктам Запорожской области.
россияне ударили четырьмя КАБами по Сумам, есть пострадавшие06.08.26, 03:07 • 3268 просмотров