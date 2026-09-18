Удар по Балаклее в Харьковской области унес жизни двух человек, продолжается поисковая операция

Враг вечером в пятницу, 18 сентября, атаковал Балаклею Харьковской области. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, информирует УНН.

Подробности

"Час назад по одному из микрорайонов нашего города был нанесён вражеский удар. К огромному сожалению, по предварительной информации, в результате обстрела погибли два человека", — написал Карабанов.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и попросил граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Услышав сигнал, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности тех, кто рядом — попросил начальник Балаклейской ГВА.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание пришлось в частный дом. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним

Накануне Россия ударила по одному из микрорайонов Балаклеи, зафиксированы два попадания. В результате ударов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В результате российской атаки дронами на Балаклею погибли три человека