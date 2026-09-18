Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters
Киев • УНН
Цена российской ESPO выросла выше $120 из-за спроса со стороны китайских НПЗ и перебоев на Ближнем Востоке. Премия к Brent достигла $20–30.
Российская нефть марки ESPO Blend подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля на фоне спроса со стороны китайских НПЗ, поскольку американо-израильская война против Ирана нарушает поставки с Ближнего Востока. Об этом сообщили три трейдера, а также свидетельствуют расчёты Reuters, пишет УНН.
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Китай увеличил закупки российской нефти, поскольку перебои, особенно с саудовским сырьём, угрожали оставить китайские нефтеперерабатывающие заводы без сырья перед зимним сезоном, когда растёт спрос на топливо для отопления..
Хотя абсолютная цена на ESPO является самой высокой с первых недель войны в Иране, начавшейся в конце февраля, премия на нефть ESPO Blend по сравнению с ICE Brent, используемой в качестве торгового эталона для установления цен на физические партии, достигла рекордных $20–$30 за баррель, свидетельствует анализ данных Reuters.
Цены на нефть марки Urals на этой неделе также достигли $110 за баррель.
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Размер премии варьируется в зависимости от каждой конкретной партии и сроков поставки.
Китайские НПЗ обычно покупают ESPO за один-два месяца вперёд, поскольку расстояние транспортировки с Дальнего Востока России является коротким, однако обеспокоенность рынка ограниченностью поставок заставила покупателей заранее зафиксировать графики отгрузок на декабрь.
Китайские государственные энергетические компании возглавили закупки и обеспечили себе основную часть объёмов на ноябрь и декабрь.
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