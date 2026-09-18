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Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters

Киев • УНН

 • 6628 просмотра

Цена российской ESPO выросла выше $120 из-за спроса со стороны китайских НПЗ и перебоев на Ближнем Востоке. Премия к Brent достигла $20–30.

Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters

Российская нефть марки ESPO Blend подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля на фоне спроса со стороны китайских НПЗ, поскольку американо-израильская война против Ирана нарушает поставки с Ближнего Востока. Об этом сообщили три трейдера, а также свидетельствуют расчёты Reuters, пишет УНН.

Подробности

Китай увеличил закупки российской нефти, поскольку перебои, особенно с саудовским сырьём, угрожали оставить китайские нефтеперерабатывающие заводы без сырья перед зимним сезоном, когда растёт спрос на топливо для отопления..

Хотя абсолютная цена на ESPO является самой высокой с первых недель войны в Иране, начавшейся в конце февраля, премия на нефть ESPO Blend по сравнению с ICE Brent, используемой в качестве торгового эталона для установления цен на физические партии, достигла рекордных $20–$30 за баррель, свидетельствует анализ данных Reuters.

Цены на нефть марки Urals на этой неделе также достигли $110 за баррель.

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Размер премии варьируется в зависимости от каждой конкретной партии и сроков поставки.

Китайские НПЗ обычно покупают ESPO за один-два месяца вперёд, поскольку расстояние транспортировки с Дальнего Востока России является коротким, однако обеспокоенность рынка ограниченностью поставок заставила покупателей заранее зафиксировать графики отгрузок на декабрь.

Китайские государственные энергетические компании возглавили закупки и обеспечили себе основную часть объёмов на ноябрь и декабрь.

Мировые цены на нефть снижаются на фоне попыток Саудовской Аравии восстановить экспорт18.09.26, 08:33 • 7008 просмотров

Ольга Розгон

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Нефть марки Brent
Reuters
Китай
Иран