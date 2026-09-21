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росія планує наростити виробництво дронів: Politico дізналося деталі

Київ • УНН

 • 494 перегляди

росія, за повідомленнями, розширює завод «Алабуга-Волокно» для виробництва 500 тонн вуглецевого волокна на рік. Це може додати 28 тисяч дронів.

росія планує наростити виробництво дронів: Politico дізналося деталі

росія планує розширити виробництво вуглецевого волокна, яке використовують для виготовлення корпусів безпілотників, що може допомогти рф наростити виробництво дронів. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, ідеться про розширення заводу "Алабуга-Волокно" державної підсанкційної компанії "росатом" у Татарстані. Нову виробничу лінію мають використовувати для виготовлення на рік до 500 тонн вуглецевого волокна військового класу для аерокосмічної галузі. Цей легкий і міцний матеріал застосовують для будівництва планера безпілотника.

"За оцінками одного експерта, збільшення виробництва призведе до додаткових 28 000 озброєних безпілотників щороку — це 78% збільшення виробництва зброї, як-от та, що вразила пасажирський поїзд на польському кордоні цього місяця, та інших, внаслідок яких загинули десятки українських мирних жителів. Україна оцінює, що росія наразі може виробляти понад 36 000 безпілотників-камікадзе, відомих як "Герані", щорічно", – пише видання.

За наявними даними, російський уряд у травні схвалив будівництво нової лінії на заводі "Алабуга-Волокно". За словами українського чиновника, супутникові знімки, зроблені за період з травня по липень, показують, що землю, призначену для проєкту розширення, поруч із нинішнім заводом з виробництва вуглецевого волокна компанії "Алабуга-Волокно" в Татарстані, розчищають для будівництва.

"Фундамент нового заводу готується", – сказав експерт з питань зброї Девід Олбрайт.

За його словами, терміни завершення будівництва заводу у 2027 році "вимагають швидкого будівництва".

Такі дрони дозволяють москві "запускати ці масовані залпи та чинити тиск на глибоко розташовані цілі в Україні в багатьох різних місцях, а також забезпечувати, щоб вони могли прорвати оборону", – сказала Стейсі Петтіджон, дослідниця війни за допомогою дронів у Центрі нової американської безпеки у Вашингтоні.

Нагадаємо

У ніч на 21 вересня росія атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків. ППО збила або придушила 147 БПЛА та одну "Бандероль".

Алла Кіосак

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