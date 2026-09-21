росія планує наростити виробництво дронів: Politico дізналося деталі

росія планує розширити виробництво вуглецевого волокна, яке використовують для виготовлення корпусів безпілотників, що може допомогти рф наростити виробництво дронів. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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За інформацією видання, ідеться про розширення заводу "Алабуга-Волокно" державної підсанкційної компанії "росатом" у Татарстані. Нову виробничу лінію мають використовувати для виготовлення на рік до 500 тонн вуглецевого волокна військового класу для аерокосмічної галузі. Цей легкий і міцний матеріал застосовують для будівництва планера безпілотника.

"За оцінками одного експерта, збільшення виробництва призведе до додаткових 28 000 озброєних безпілотників щороку — це 78% збільшення виробництва зброї, як-от та, що вразила пасажирський поїзд на польському кордоні цього місяця, та інших, внаслідок яких загинули десятки українських мирних жителів. Україна оцінює, що росія наразі може виробляти понад 36 000 безпілотників-камікадзе, відомих як "Герані", щорічно", – пише видання.

За наявними даними, російський уряд у травні схвалив будівництво нової лінії на заводі "Алабуга-Волокно". За словами українського чиновника, супутникові знімки, зроблені за період з травня по липень, показують, що землю, призначену для проєкту розширення, поруч із нинішнім заводом з виробництва вуглецевого волокна компанії "Алабуга-Волокно" в Татарстані, розчищають для будівництва.

"Фундамент нового заводу готується", – сказав експерт з питань зброї Девід Олбрайт.

За його словами, терміни завершення будівництва заводу у 2027 році "вимагають швидкого будівництва".

Такі дрони дозволяють москві "запускати ці масовані залпи та чинити тиск на глибоко розташовані цілі в Україні в багатьох різних місцях, а також забезпечувати, щоб вони могли прорвати оборону", – сказала Стейсі Петтіджон, дослідниця війни за допомогою дронів у Центрі нової американської безпеки у Вашингтоні.

Нагадаємо

У ніч на 21 вересня росія атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків. ППО збила або придушила 147 БПЛА та одну "Бандероль".