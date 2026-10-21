ГУР: россия накопила до 700 баллистических ракет и более 6 тыс. дронов
Киев • УНН
россия накопила, по оценке ГУР, до 700 баллистических, тысячи крылатых ракет и 6,2 тысячи дронов. Её ВПК ежемесячно производит более 200 ракет.
россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет, более 6 тысяч дронов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины в ответе на запрос NV, пишет УНН.
По состоянию на октябрь рф имеет в резерве до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов. (...) По состоянию на осень россия накопила оперативный резерв численностью около 6,2 тыс. дронов "Герань" различных модификаций (включая реактивные). Именно это позволяет противнику осуществлять массированные комбинированные удары в несколько волн
Как отмечается со ссылкой на оценку ГУР, российский оборонно-промышленный комплекс способен ежемесячно производить более 200 подобных орудий воздушного террора, из которых 110 единиц приходится именно на баллистические ракеты.
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По данным разведки, текущие вражеские запасы баллистических ракет "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц, а ежемесячное производство составляет до 65 ракет. При этом рф продолжает активную разработку модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью 550–700 км (сейчас — до 500 км).
По информации разведки:
- крылатые ракеты Х-101 — месячный план производства, по оценкам ГУР, составляет более 80 единиц, однако заводы рф превышают эти показатели;
- крылатые ракеты морского базирования «Калибр» — запасы оцениваются более чем в 450 единиц, месячный темп производства составляет около 29 ракет;
- ударные ракеты РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 — ориентировочные запасы адаптированных для ударов по наземным целям ракет составляют до 400 единиц, ежемесячно производится около 40 единиц;
- противокорабельные и модернизированные ракеты «Оникс» — российский запас оценивается более чем в 600 единиц, за первые 7 месяцев 2026 года в рф изготовили более 55 «Ониксов»;
- гиперзвуковые ракеты «Циркон» — общий запас, по оценкам ГУР, превышает 120 единиц, за первые 7 месяцев этого года было выпущено чуть более 30 единиц;
- гиперзвуковые комплексы «Кинжал» — производство ракет временно приостановлено из-за низких показателей точности. А имеющиеся мощности перенаправлены на производство классического баллистического вооружения;
- в настоящее время в россии собирают около 4 тыс. реактивных дронов в месяц, а производственные линии адаптированы под быстрое масштабирование. Основное ядро — реактивные модели «Герань-4» и «Герань-5»;
- «обычную» «Герань-2» производят в количестве около 2 тыс. единиц в месяц.
По оценке разведки, в этом году государственный заказ рф на дроны типа "Герань" и сопутствующие разведывательные и ложные цели, такие как "Гербера", превысил 100 тыс. единиц в год. Что, как отметили в ГУР, свидетельствует о системной ставке врага на истощение украинской системы ПВО.
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