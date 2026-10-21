россия атаковала Украину "Искандерами-К", уничтожено до 72% реактивных дронов

россия в ночь на 21 октября выпустила по Украине крылатые ракеты и 186 дронов. Сбито или подавлено 150 беспилотников, в том числе до 72% реактивных. Еще есть дроны в воздухе. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 октября (с 18:00 20 октября) противник атаковал:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed (из них — 63 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гера" и дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается