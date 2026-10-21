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россия атаковала Украину "Искандерами-К", уничтожено до 72% реактивных дронов

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Ночью россия выпустила по Украине крылатые ракеты и 186 дронов. ПВО уничтожила или подавила 150 беспилотников, еще 10 оставались в воздухе.

россия атаковала Украину "Искандерами-К", уничтожено до 72% реактивных дронов

россия в ночь на 21 октября выпустила по Украине крылатые ракеты и 186 дронов. Сбито или подавлено 150 беспилотников, в том числе до 72% реактивных. Еще есть дроны в воздухе. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

С каких направлений и чем атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 октября (с 18:00 20 октября) противник атаковал:

  • крылатыми ракетами «Искандер-К» из воздушного пространства Ростовской обл.;
    • 186 ударными БпЛА типа Shahed (из них — 88 реактивных), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецкой области, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

      Как отработала ПВО

      Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

      По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed (из них — 63 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гера" и дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается

      — сообщили в ВС ВСУ.

      Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на 13 локациях.

      Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствиях21.10.26, 07:20 • 12080 просмотров

      Юлия Шрамко

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