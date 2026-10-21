росія атакувала Україну "Іскандерами-К", знищено до 72% реактивних дронів

росія у ніч на 21 жовтня випустила по Україні крилаті ракети та 186 дронів. Збито або придушено 150 безпілотників, у тому числі до 72% реактивних. Ще є дрони у повітрі. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

З яких напрямків і чим атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 жовтня (з 18:00 20 жовтня) противник атакував:

крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Ростовської обл.;

186 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 88 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває - повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки