ГУР: росія накопичила до 700 балістичних ракет і понад 6 тис. дронів

росія накопичила до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет, понад 6 тисяч дронів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України на запит NV, пише УНН.

Станом на жовтень рф має в резерві до 700 балістичних та кілька тисяч крилатих ракет різних типів. (...) Станом на осінь росія накопичила оперативний резерв близько 6,2 тис. дронів Герань різних модифікацій (включно з реактивними). Саме це дозволяє противнику здійснювати масовані комбіновані удари у декілька хвиль - ідеться у публікації.

Як зазначається з посиланням на оцінку ГУР, російський оборонно-промисловий комплекс спроможний щомісяця виробляти понад 200 подібних знарядь повітряного терору, з яких 110 одиниць припадає саме на балістику.

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За даними розвідки, поточні ворожі запаси балістичних ракет "Іскандер-М" оцінюються у близько 115 одиниць, а щомісячне виробництво становить до 65 ракет. При цьому рф продовжує активну розробку модернізованого комплексу із прогнозованою дальністю 550-700 км (зараз - до 500 км).

За інформацією розвідки:

крилаті ракети Х-101 - місячний план виробництва, за оцінками ГУР, становить понад 80 одиниць, проте заводи рф перевищують ці показники;

крилаті ракети морського базування Калібр - запаси оцінюються у понад 450 одиниць, місячний темп виробництва становить близько 29 ракет;

ударні ракети РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400 - орієнтовні запаси адаптованих для ударів по наземних цілях ракет становлять до 400 одиниць, щомісяця виготовляється близько 40 одиниць;

протикорабельні та модернізовані ракети Онікс - російський запас оцінюється у понад 600 одиниць, за перші 7 місяців 2026 року у рф виготовили понад 55 Оніксів;

гіперзвукові ракети Циркон - загальний запас, за оцінками ГУР, перевищує 120 одиниць, за перші 7 місяців цього року було випущено трохи більше ніж 30 одиниць;

гіперзвукові комплекси Кинджал - виробництво ракет тимчасово призупинено через низькі показники точності. А наявні потужності перенаправлені на виробництво класичного балістичного озброєння;

наразі в росії збирають близько 4 тис. реактивних дронів на місяць, a виробничі лінії адаптовані під швидке масштабування. Основне ядро - реактивні моделі Герань-4 та Герань-5;

«звичайну» Герань-2 виготовляють у кількості близько 2 тис. одиниць на місяць.

За оцінкою розвідки, цього року державне замовлення рф на дрони типу Герань і супутні розвідувальні та хибні цілі, такі як Гербера, перевищило 100 тис. одиниць на рік. Що, як зазначили у ГУР, свідчить про системну ставку ворога на виснаження української системи ППО.

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