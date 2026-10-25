россияне атаковали "Эпицентры" в четырех регионах Украины 25 октября

$45.0550.44
ukenru
11:55 • 350 просмотра
Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельцеPhotoVideo
10:55 • 7008 просмотра
Украинцы чувствуют предательство из-за политики Трампа в отношении россии: США фактически помогают москве - NYT
Эксклюзив
10:39 • 11071 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
08:27 • 18405 просмотра
Иран готов открыть Ормузский пролив после отмены блокады США — AP
07:31 • 15727 просмотра
Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны
25 октября, 00:26 • 36006 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
24 октября, 21:28 • 41039 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
24 октября, 20:34 • 33420 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 42562 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 40833 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
71%
754мм
Популярные новости
В Риме демонстранты силой проникли в Колизей во время протестовVideo25 октября, 02:36 • 18697 просмотра
Крах угольной отрасли на ВОТ: пропаганда фантазирует о «роботизации шахт» — ЦПД25 октября, 03:18 • 18815 просмотра
Истребитель США перехватил самолёт, пролетевший рядом с резиденцией Трампа25 октября, 04:30 • 15552 просмотра
Обама назвал администрацию Трампа примером невиданной некомпетентности25 октября, 06:03 • 9570 просмотра
Трамп рискует потерять Конгресс, а республиканцы ищут преемника - The Guardian06:59 • 4924 просмотра
публикации
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
10:39 • 11067 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 52272 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 72684 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 67706 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 59807 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Джо Байден
Марко Рубио
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винницкая область
Винница
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 30030 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 31107 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 35765 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 40579 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 41674 просмотра
Актуальное
Старлинк
The New York Times
Техника
Шахед-136
Социальная сеть

россияне атаковали "Эпицентры" в четырех регионах Украины 25 октября

Киев • УНН

 • 702 просмотра

В Полтаве из-за удара по "Эпицентру" пострадала 52-летняя женщина и возник пожар. В Харькове уничтожен последний работающий магазин сети. Также атакованы гипермаркеты в Виннице и Запорожье.

россияне атаковали "Эпицентры" в четырех регионах Украины 25 октября

В воскресенье, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Полтаве. Удары также пришлись по другим объектам сети "Эпицентр" в разных регионах Украины, сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Как отметили в компании, оккупанты атаковали строительные гипермаркеты в Харькове, Виннице, Полтаве и Запорожье. В то же время начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич отметил: в результате удара травмы получила 52-летняя женщина.

Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Харькове россияне уничтожили последний работающий "Эпицентр".

Дополнительно

Это не первый случай российских атак на торговые центры сети "Эпицентр". Во время российской ракетной атаки на Киев 22 октября был разрушен строительный гипермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе.

Также российский дрон попал в "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области. Кроме того, россияне уничтожили последний крупный логистический центр компании "Эпицентр" в Хмельницком.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Украина
Полтава
Винница
Хмельницкий
Запорожье
Киев
Харьков