россияне атаковали "Эпицентры" в четырех регионах Украины 25 октября
Киев • УНН
В Полтаве из-за удара по "Эпицентру" пострадала 52-летняя женщина и возник пожар. В Харькове уничтожен последний работающий магазин сети. Также атакованы гипермаркеты в Виннице и Запорожье.
В воскресенье, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Полтаве. Удары также пришлись по другим объектам сети "Эпицентр" в разных регионах Украины, сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
Как отметили в компании, оккупанты атаковали строительные гипермаркеты в Харькове, Виннице, Полтаве и Запорожье. В то же время начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич отметил: в результате удара травмы получила 52-летняя женщина.
Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается
Также отмечается, что в Харькове россияне уничтожили последний работающий "Эпицентр".
Дополнительно
Это не первый случай российских атак на торговые центры сети "Эпицентр". Во время российской ракетной атаки на Киев 22 октября был разрушен строительный гипермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе.
Также российский дрон попал в "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области. Кроме того, россияне уничтожили последний крупный логистический центр компании "Эпицентр" в Хмельницком.