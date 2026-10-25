россияне атаковали маршрутку в Херсоне — один пассажир погиб, ещё пятеро ранены
Киев • УНН
В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: один пассажир погиб, пятеро ранены. Также пострадала женщина и повреждены дома и автомобили.
российские войска 25 октября атаковали маршрутный автобус в Херсоне с помощью беспилотника. Один пассажир погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, оккупанты ударили по маршрутке около 15:20. Одного из пострадавших доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Еще пятерым пассажирам оказывают необходимую помощь.
Всего в течение дня российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области из реактивной и ствольной артиллерии, а также атаковали дронами различных типов. По состоянию на 17:30 в области зафиксировали одного погибшего и шестерых раненых гражданских.
В Херсоне в результате утренней атаки дрона пострадала женщина
Помимо удара по маршрутке, российские военные утром атаковали беспилотником областной центр. В результате этого ранения получила женщина.
Также вражеские обстрелы повредили частные дома, помещение магазина и автомобили.
По фактам атак правоохранители начали досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
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