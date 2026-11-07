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Техника
Таймс

ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира

Киев • УНН

 • 3380 просмотра

Джанни Инфантино не планирует увеличивать число сборных на ЧМ-2030 с 48 до 64. Турнир пройдет в шести странах в честь столетия.

ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира
AP Photo

Президент ФИФА Джанни Инфантино не намерен увеличивать количество участников следующего чемпионата мира с 48 до 64 команд, который должен пройти сразу в шести странах в честь столетия турнира — Уругвае, Аргентине, Парагвае, Испании, Португалии и Марокко. Об этом пишет The Times, передает УНН. 

"Планы по расширению финальной части турнира с 48 до 64 команд в 2030 году по случаю столетия турнира были отложены", — пишет издание. 

Отмечается, что об этом Инфантино сообщил членам президиума ФИФА, заявив, что в случае переизбрания не будет настаивать на расширении чемпионата мира и откажется от любых планов по этому поводу.

Дополнение

Президент ФИФА Джанни Инфантино в июне заявлял, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных. 

Впоследствии президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Алехандро Домингес подтвердил, что ФИФА второй раз подряд работает над расширением количества участников следующего чемпионата мира 2030 года. Следующий мундиаль может пройти при участии 64 сборных. 

Чемпионат мира 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике, впервые принял 48 команд, а не 32, как это было на предыдущих чемпионатах мира.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Первый матч будущего чемпионата мира, включая празднование столетия турнира, будет проведен на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай. Второй и третий матчи состоятся в Аргентине и Парагвае соответственно. Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Однако Инфантино летом впал в немилость среди футбольных чиновников из-за идеи продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании. Идею раскритиковали футбольные ассоциации, в частности в УЕФА.  

Впоследствии Инфантино отозвал свое предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после резкой критики со стороны футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки. 

Отметим, следующие выборы президента ФИФА должны состояться в марте 2027 года в Марокко. 

Однако в УЕФА заявили, что если Инфантино попытается баллотироваться на новый срок, европейская ассоциация объединит усилия с партнерами из других конфедераций, чтобы предложить ассоциациям-членам надежную альтернативу — кандидата, приверженного принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений. 

Павел Башинский

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