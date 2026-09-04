Украина и Польша рассматривают возможность проведения одного из следующих чемпионатов мира — что говорят в Минспорта

Украина и Польша рассматривают возможность совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу, однако официальных переговоров по этому поводу в настоящее время не ведут. В Министерстве молодежи и спорта подчеркнули, что слова министра Матвея Бедного о потенциальном проведении турнира касались лишь долгосрочной перспективы после окончания войны и восстановления безопасности, передает УНН.

Детали

Издание Politico опубликовало материал со ссылкой на министра молодежи и спорта Матвея Бедного, в котором министр заявил, что Украина и Польша рассматривают возможность совместной заявки на проведение чемпионата мира.

Ближайшая свободная дата проведения чемпионата мира по футболу — где-то в 2040-х годах, поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас — сказал Бедный, подтвердив, что его страна заинтересована в изучении возможности совместного проведения.

В то же время в пресс-службе Министерства молодежи и спорта журналисту УНН сообщили, что Украина не ведет никаких официальных переговоров или консультаций с польской стороной по вопросу подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу.

В министерстве отметили, что во время интервью журналистка Politico спрашивала о послевоенном будущем и потенциальных амбициях Украины в проведении крупных турниров.

В ответе Матвей Бедный подчеркнул, что сегодня первоочередной задачей для государства являются победа в войне и безопасность граждан.

Украина имеет опыт проведения международных турниров мирового уровня, в частности Евро-2012 в партнерстве с Польшей. После достижения справедливого мира и восстановления безопасности наша страна будет готова вновь принимать масштабные спортивные события. Однако размышления о далекой перспективе являются исключительно долгосрочным видением, а не операционным планом. Сегодня усилия Минмолодьспорта сосредоточены на критически важных задачах: поддержке атлетов и ветеранов, отстаивании наших интересов на международной спортивной арене, а также создании доступных условий для физического и ментального восстановления украинцев. Проведение или планирование масштабных турниров возможно только после обеспечения стабильного мира и безопасности. Обсуждение конкретных заявок или операционных планов во время активных боевых действий является преждевременным — сообщили в министерстве.

Дополнение

Украина вместе с Польшей в 2012 году проводила совместный чемпионат Европы. Право на проведение ЧЕ-2012 было предоставлено двум странам в апреле 2007 года.

Фото — Village

На подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года страны-хозяйки потратили гораздо больше денег, чем хозяева предыдущих турниров, из-за худшей по сравнению с западноевропейскими предшественниками инфраструктуры городов-хозяев и стран в целом (стадионы, отели, дороги).

Украина по состоянию на конец 2011 года потратила около 115–140 млрд гривен на подготовку к чемпионату Европы. Польша, по некоторым оценкам, на проведение турнира потратит до 80 млрд злотых (около 20 млрд евро).

Также после утверждения Украины в качестве страны-хозяйки финальных матчей выяснилось, что новые стадионы, которые в спешке построили для них, имеют недостатки в проектировании и не соответствуют современным требованиям. Как выяснилось, бюджетные средства выделялись строительным компаниям на их строительство в обмен на существенные скидки для чиновников, занимавшихся распределением финансовых средств.

Из-за задержек в строительстве стадионов (особенно НСК "Олимпийский" в Киеве и стадиона во Львове), а также инфраструктуры (аэропорты, дороги) УЕФА несколько раз угрожала отобрать право на проведение турнира или уменьшить количество принимающих городов.

Стоимость реконструкции НСК "Олимпийский" и строительства стадиона во Львове выросла в несколько раз по сравнению с первоначальными планами, что вызвало волну критики в Украине по поводу хищения бюджетных средств.

Напомним

Российские оккупанты с начала войны повредили или разрушили в Украине 88 стадионов, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре, оценивается в 4 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину повреждено или полностью разрушено 930 объектов спортивной инфраструктуры. Больше всего — в Херсонской, Харьковской и Луганской областях.