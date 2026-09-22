Инфантино предложил провести независимый аудит управления ФИФА после скандала

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести независимый аудит процесса принятия решений в этой мировой футбольной организации. Этот шаг может помочь ему восстановить поддержку после отказа от спорного плана привлечения частных инвестиций, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Прежде всего я спрошу Совет, желает ли он заказать независимый внешний аудит действующей системы управления ФИФА в части реализации масштабных стратегических инициатив, а также получить рекомендации относительно возможных улучшений", — написал Инфантино в письме Совету ФИФА и президентам всех 211 национальных ассоциаций-членов (копию письма получило агентство Reuters).

Он также сообщил, что инициирует консультации с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами по совершенствованию механизмов принятия решений в ФИФА.

В рамках этих предложений планируется проанализировать, кто именно участвует в принятии решений по ключевым инициативам (в частности, определить роли президента, Бюро, Совета и Конгресса), а также рассмотреть пути повышения прозрачности и подотчетности.

Инфантино столкнулся с резкой критикой из-за своего предложения продать частным инвесторам 20% долю в коммерческих правах ФИФА, включая права на проведение чемпионата мира. От этого плана отказались в июле после выражения несогласия и угроз бойкота; впоследствии УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ призвали к изменениям в руководстве ФИФА.

УЕФА не поддержит Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА

Оппонентам Инфантино пока не удается найти кандидата, способного бросить ему вызов на выборах, которые состоятся в марте в Рабате. Источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщили Reuters в этом месяце, что он по-прежнему располагает достаточным количеством голосов для победы, из-за чего оппоненты сосредоточились на попытках ограничить его полномочия.

Инфантино отметил, что отклоненный план предусматривал изучение возможности привлечения дополнительных средств на развитие футбола путем продажи миноритарного пакета акций коммерческой компании, подконтрольной ФИФА. По его словам, это не предусматривало утраты контроля над принятием решений спортивного характера.

Однако, как утверждает Инфантино, информация о предложении стала публичной еще до того, как его в полном объеме представили Совету и национальным ассоциациям.

"Я признаю, что отсутствие полного контекста вызвало обеспокоенность и создало впечатление, будто решение уже принято. На самом деле это было не так", — написал он в письме, направленном в понедельник.

"Это оставалось лишь предложением, а не окончательным решением, и в любом случае требовало одобрения со стороны Совета и национальных ассоциаций. В настоящее время это предложение отозвано, и его реализация прекращена".

Инфантино добавил, что слышал различные мнения относительно того, кто именно должен принимать решения по важным стратегическим вопросам. Одни выступали за обязательное единогласие при принятии решений в Бюро, тогда как другие настаивали на том, чтобы такие вопросы выносились непосредственно на рассмотрение Конгресса и ассоциаций-членов.

"Моя задача — не делать предварительных выводов относительно этой дискуссии. Те, кто поддерживает определенную модель, должны иметь возможность четко изложить свою позицию", — написал он.

Предложения, полученные до заседания Совета 15 октября, могут быть обсуждены во время этой встречи; также будут рассматриваться и более поздние обращения — в сроки, которые будут определены дополнительно. Любые изменения в Устав ФИФА потребуют одобрения Конгресса.

Инфантино также отметил, что позиция ассоциаций-членов относительно тех или иных предложений или вопросов управления не повлияет на отношение к ним со стороны ФИФА, а программы развития и солидарности и впредь будут реализовываться по действующим правилам.

"Отношение к любой ассоциации не будет зависеть от ее позиции по поводу какого-либо предложения или институционального вопроса", — написал он.

"Я по-прежнему полностью предан делу руководства ФИФА и уверен в том, чего мы сможем достичь вместе".