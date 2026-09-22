Инфантино предложил провести независимый аудит управления ФИФА после скандала

$44.710.0351.370.17
ukenru
14:58 • 10326 просмотра
ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ
Эксклюзив
13:02 • 16860 просмотра
Этот дождь надолго — синоптики дали прогноз на трое суток и предупредили о прохладных ночах
12:20 • 27149 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения
11:11 • 20624 просмотра
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на пенсионные выплаты
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 36974 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
22 сентября, 09:47 • 23361 просмотра
"Фактически делает восстановление невозможным" - россия атаковала баллистикой объект "Нафтогаза"
22 сентября, 09:10 • 19647 просмотра
До 11 часов задержки: какие поезда больше всего отстают от графика
22 сентября, 08:27 • 16027 просмотра
Силы обороны поразили два российских НПЗ - Генштаб раскрыл результат
22 сентября, 05:01 • 28004 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать
22 сентября, 04:58 • 25642 просмотра
Новоизбранные депутаты Госдумы РФ якобы призывают отвести российские войска с Лиманского направления — «АТЕШ»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.2м/с
80%
746мм
Популярные новости
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 31521 просмотра
Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана22 сентября, 10:27 • 25317 просмотра
Сибига сделал заявление по поводу слов Мадяра, упомянув "орбанизм" - Будапешт ответил сравнением с сельским футболом12:05 • 10630 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет13:06 • 14688 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен13:46 • 9876 просмотра
публикации
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен13:46 • 9894 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет13:06 • 14708 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения12:20 • 27142 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 36970 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 31545 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Альберт Бурла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Иран
Реклама
УНН Lite
Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировкуVideo14:01 • 7016 просмотра
Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана22 сентября, 10:27 • 25340 просмотра
Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём ЧарльзомVideo22 сентября, 06:39 • 36399 просмотра
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки22 сентября, 01:07 • 27083 просмотра
Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии22 сентября, 00:06 • 28165 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Financial Times
Дія (сервис)
Forbes

Инфантино предложил провести независимый аудит управления ФИФА после скандала

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Президент ФИФА Джанни Инфантино инициирует независимый аудит управления организацией и консультации по вопросам прозрачности решений. Его план по привлечению инвесторов отозвали.

Инфантино предложил провести независимый аудит управления ФИФА после скандала

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести независимый аудит процесса принятия решений в этой мировой футбольной организации. Этот шаг может помочь ему восстановить поддержку после отказа от спорного плана привлечения частных инвестиций, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Прежде всего я спрошу Совет, желает ли он заказать независимый внешний аудит действующей системы управления ФИФА в части реализации масштабных стратегических инициатив, а также получить рекомендации относительно возможных улучшений", — написал Инфантино в письме Совету ФИФА и президентам всех 211 национальных ассоциаций-членов (копию письма получило агентство Reuters).

Он также сообщил, что инициирует консультации с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами по совершенствованию механизмов принятия решений в ФИФА.

В рамках этих предложений планируется проанализировать, кто именно участвует в принятии решений по ключевым инициативам (в частности, определить роли президента, Бюро, Совета и Конгресса), а также рассмотреть пути повышения прозрачности и подотчетности.

Инфантино столкнулся с резкой критикой из-за своего предложения продать частным инвесторам 20% долю в коммерческих правах ФИФА, включая права на проведение чемпионата мира. От этого плана отказались в июле после выражения несогласия и угроз бойкота; впоследствии УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ призвали к изменениям в руководстве ФИФА.

УЕФА не поддержит Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА27.08.26, 22:20 • 5099 просмотров

Оппонентам Инфантино пока не удается найти кандидата, способного бросить ему вызов на выборах, которые состоятся в марте в Рабате. Источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщили Reuters в этом месяце, что он по-прежнему располагает достаточным количеством голосов для победы, из-за чего оппоненты сосредоточились на попытках ограничить его полномочия.

Инфантино отметил, что отклоненный план предусматривал изучение возможности привлечения дополнительных средств на развитие футбола путем продажи миноритарного пакета акций коммерческой компании, подконтрольной ФИФА. По его словам, это не предусматривало утраты контроля над принятием решений спортивного характера.

Однако, как утверждает Инфантино, информация о предложении стала публичной еще до того, как его в полном объеме представили Совету и национальным ассоциациям.

"Я признаю, что отсутствие полного контекста вызвало обеспокоенность и создало впечатление, будто решение уже принято. На самом деле это было не так", — написал он в письме, направленном в понедельник.

"Это оставалось лишь предложением, а не окончательным решением, и в любом случае требовало одобрения со стороны Совета и национальных ассоциаций. В настоящее время это предложение отозвано, и его реализация прекращена".

Инфантино добавил, что слышал различные мнения относительно того, кто именно должен принимать решения по важным стратегическим вопросам. Одни выступали за обязательное единогласие при принятии решений в Бюро, тогда как другие настаивали на том, чтобы такие вопросы выносились непосредственно на рассмотрение Конгресса и ассоциаций-членов.

"Моя задача — не делать предварительных выводов относительно этой дискуссии. Те, кто поддерживает определенную модель, должны иметь возможность четко изложить свою позицию", — написал он.

Предложения, полученные до заседания Совета 15 октября, могут быть обсуждены во время этой встречи; также будут рассматриваться и более поздние обращения — в сроки, которые будут определены дополнительно. Любые изменения в Устав ФИФА потребуют одобрения Конгресса.

Инфантино также отметил, что позиция ассоциаций-членов относительно тех или иных предложений или вопросов управления не повлияет на отношение к ним со стороны ФИФА, а программы развития и солидарности и впредь будут реализовываться по действующим правилам.

"Отношение к любой ассоциации не будет зависеть от ее позиции по поводу какого-либо предложения или институционального вопроса", — написал он.

"Я по-прежнему полностью предан делу руководства ФИФА и уверен в том, чего мы сможем достичь вместе".

Антонина Туманова

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
УЕФА
Reuters
Инфантино предложил провести независимый аудит управления ФИФА после скандала | УНН