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УЕФА не поддержит Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

УЕФА заявил о готовности объединиться с другими конфедерациями против нового срока Инфантино. Ассоциация требует независимой проверки FIFA Forward Enterprise.

УЕФА не поддержит Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА

В УЕФА заявили, что если действующий президент ФИФА Джанни Инфантино попытается баллотироваться на новый срок, европейская ассоциация объединит усилия с партнерами из других конфедераций, чтобы предложить ассоциациям-членам надежную альтернативу — кандидата, приверженного принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений. Об этом говорится в заявлении УЕФА, передает УНН

Детали

Как заявили в УЕФА, представители национальных ассоциаций в Исполнительном комитете УЕФА и европейские члены Совета ФИФА вместе с президентами европейских национальных ассоциаций собрались в Монако по случаю жеребьевки клубных турниров УЕФА сезона 2026/27, где обсудили продолжающийся кризис в ФИФА.

Участники встречи рассмотрели последствия неудачной попытки президента ФИФА продать долю в чемпионате мира по футболу сторонним инвесторам. Эта схема продемонстрировала глубокую ошибку в оценке ситуации, злоупотребление президентскими полномочиями и концепцию руководства, несовместимую с обязанностями высшей должности в мировой футбольной иерархии.

Присутствующие единогласно уполномочили президента и администрацию УЕФА задействовать все доступные институциональные, политические и юридические механизмы, необходимые для проведения фундаментальной реформы, восстановления надлежащих ограничений президентской власти и гарантирования того, чтобы ФИФА вновь управлялась как институт, а не вокруг одной личности. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка проекта FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всей соответствующей документации, переписке и протоколам принятия решений. ФИФА не может расследовать собственные действия и рассчитывать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы 

— говорится в заявлении. 

В УЕФА заявили, что последствия этого кризиса выходят за пределы административного управления. Доверие, необходимое для выполнения обязанностей президента ФИФА, было подорвано, и его невозможно восстановить путем отзыва одного предложения, предоставления заверений или обещаний реформ постфактум. Мировому футболу теперь нужно новое руководство, способное восстановить это доверие.

В связи с этим УЕФА продолжит сотрудничество с конфедерациями, ассоциациями-членами и широким футбольным сообществом, включая болельщиков, игроков, клубы, лиги и другие стороны, с целью формирования будущего ФИФА. Если действующий президент ФИФА тем не менее попытается баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерами из других конфедераций, чтобы предложить ассоциациям-членам надежную альтернативу — кандидата, приверженного принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений 

— заявили в УЕФА. 

Напомним 

ФИФА объявила о создании полуприватной дочерней компании FIFA Forward Enterprise для привлечения 4,2 млрд долларов. План вызвал критику со стороны УЕФА и бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что отменяет план, предусматривающий частные инвестиции в флагманские мероприятия, после резкой критики со стороны футбольных чиновников по всему миру. 

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни попросил президента ФИФА Джанни Инфантино не посещать юношеский турнир CFU U-14 в Доминиканской Республике из-за кризиса управления в мировой футбольной организации. 

Павел Башинский

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