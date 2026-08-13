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ПСЖ во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА после победы над «Астон Виллой»

Киев • УНН

 • 638 просмотра

ПСЖ победил «Астон Виллу» со счётом 2:1 в Суперкубке УЕФА 12 августа в Зальцбурге. Это третья команда в истории, выигравшая трофей два года подряд.

ПСЖ во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА после победы над «Астон Виллой»

ПСЖ победил «Астон Виллу» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА и 12 августа в Зальцбурге во второй раз подряд завоевал этот трофей. Об этом сообщает УЕФА, пишет УНН.

Детали

Французы открыли счёт на 20-й минуте — Хвича Кварацхелия мощно пробил после быстрой атаки. «Астон Вилла» отыгралась перед перерывом благодаря Брайану Маджо, который стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка УЕФА.

В начале второго тайма ПСЖ снова вышел вперёд. Дезире Дуэ отличился после эпизода, который сначала вызвал сомнения из-за возможного офсайда. Арбитр после просмотра VAR подтвердил взятие ворот.

В итоге ПСЖ удержал победу со счётом 2:1 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. В прошлом году французский клуб победил в финале «Тоттенгем».

Таким образом, ПСЖ стал третьей командой в истории Суперкубка УЕФА, которой удалось выиграть трофей два года подряд. Ранее такое достижение покорялось только «Милану» в 1989–1990 годах и мадридскому «Реалу» в 2016–2017 годах.

Хави возглавил сборную Нидерландов12.08.26, 23:12 • 864 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Реал Мадрид
УЕФА