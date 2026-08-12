Хави возглавил сборную Нидерландов
Киев • УНН
Бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес стал новым главным тренером сборной Нидерландов, заменив Рональда Кумана. Контракт испанца будет действовать до чемпионата мира 2030 года.
Бывший игрок сборной Испании и «Барселоны», а ныне футбольный тренер Хави Эрнандес возглавил сборную Нидерландов. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов, передает УНН.
«Хави Эрнандес стал новым главным тренером сборной Нидерландов. 46-летний испанец заменит на этом посту Рональда Кумана. Хави договорился с KNVB о контракте, который будет действовать до чемпионата мира 2030 года», — говорится в сообщении.
Хави заявил, что для него огромная честь стать главным тренером сборной Нидерландов.
«Как человек, который прошел обучение в академии „Барселоны“ под сильным влиянием, в частности, Йохана Кройфа и Ринуса Михелса, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я — своего рода сын нидерландского футбола. Другие выдающиеся тренеры, прежде всего Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в „Барселоне“, и Франк Райкард, также сыграли важную роль в моем становлении как игрока и тренера», — сказал Хави.
Дополнение
Хави Эрнандес после завершения футбольной карьеры возглавил катарский «Аль-Садд», с которым завоевал титул чемпиона Катара, Кубок эмира Катара, Кубок наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара.
В ноябре 2021 года возглавил каталонскую «Барселону», где провел три года, и выиграл за это время чемпионат Испании и Кубок Испании. С 2024 года остается без работы.
Что интересно, Хави в 2010 году вместе со сборной Испании одержал победу на чемпионате мира, обыграв в финале как раз сборную Нидерландов.
С 2023 по 2026 год сборную Нидерландов возглавлял Рональд Куман, при котором «оранжевые» смогли пробиться на чемпионат мира-2026, однако уже вылетели в 1/16 финала от Марокко.