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Хави возглавил сборную Нидерландов

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес стал новым главным тренером сборной Нидерландов, заменив Рональда Кумана. Контракт испанца будет действовать до чемпионата мира 2030 года.

Хави возглавил сборную Нидерландов

Бывший игрок сборной Испании и «Барселоны», а ныне футбольный тренер Хави Эрнандес возглавил сборную Нидерландов. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов, передает УНН

«Хави Эрнандес стал новым главным тренером сборной Нидерландов. 46-летний испанец заменит на этом посту Рональда Кумана. Хави договорился с KNVB о контракте, который будет действовать до чемпионата мира 2030 года», — говорится в сообщении. 

Хави заявил, что для него огромная честь стать главным тренером сборной Нидерландов.

«Как человек, который прошел обучение в академии „Барселоны“ под сильным влиянием, в частности, Йохана Кройфа и Ринуса Михелса, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я — своего рода сын нидерландского футбола. Другие выдающиеся тренеры, прежде всего Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в „Барселоне“, и Франк Райкард, также сыграли важную роль в моем становлении как игрока и тренера», — сказал Хави. 

Дополнение

Хави Эрнандес после завершения футбольной карьеры возглавил катарский «Аль-Садд», с которым завоевал титул чемпиона Катара, Кубок эмира Катара, Кубок наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара. 

В ноябре 2021 года возглавил каталонскую «Барселону», где провел три года, и выиграл за это время чемпионат Испании и Кубок Испании. С 2024 года остается без работы. 

Что интересно, Хави в 2010 году вместе со сборной Испании одержал победу на чемпионате мира, обыграв в финале как раз сборную Нидерландов. 

С 2023 по 2026 год сборную Нидерландов возглавлял Рональд Куман, при котором «оранжевые» смогли пробиться на чемпионат мира-2026, однако уже вылетели в 1/16 финала от Марокко. 

Павел Башинский

Спорт
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