Лидер АПЛ «Манчестер Сити» оформил самый дорогой трансфер лета

Английский «Манчестер Сити» приобрёл аргентинского полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса за 145 млн евро, что делает трансфер самым дорогим в этом летнем трансферном окне. Об этом передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу «Мансити».

Детали

«Манчестер Сити» завершил подписание пятилетнего контракта с Энцо Фернандесом из «Челси» - говорится в сообщении.

Как заявили в клубе, в свои 25 лет Фернандес имеет богатый опыт выступлений на самом высоком уровне: он выиграл четыре крупных трофея, выступая на родине за «Дефенса-и-Хустисия» и «Ривер Плейт», а затем помог «Бенфике» победить в Примейра-лиге и стал ключевым игроком команды «Челси», которая выиграла Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА в 2025 году.

«Манчестер Сити» - самый успешный клуб Англии последних лет. Каждый игрок мечтает стать частью такого клуба, ведь всем известно, насколько хорошо организована работа в «Сити».

Я чрезвычайно счастлив быть здесь и готов к вызову - помочь «Сити» и дальше завоёвывать трофеи. Это клуб, созданный для успеха - сказал Фернандес.

Дополнение

Хотя сумма трансфера и не разглашается, по данным портала Transfermarkt, «Сити» заплатил «Челси» 145 млн евро, что делает Энцо самым дорогим трансфером лета.

Этот рекорд в течение месяца удерживал Брендан Роджерс, который перешёл в «Челси» из «Астон Виллы» за 138 млн евро.

Также в этом сезоне «Мансити» приобрёл Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за 135 млн евро, всего потратив 337 млн евро.

Кроме того, трансфер Энцо в «Мансити» стал четвёртым самым дорогим переходом в истории футбола. Аргентинец уступает лишь Неймару, за которого в своё время «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро, Килиану Мбаппе, за которого «ПСЖ» также заплатил «Монако» 180 млн евро, а также Усману Дембеле, которого «Барселона» приобрела у «Боруссии» за 145 млн евро.

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