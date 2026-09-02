Лидер АПЛ «Манчестер Сити» оформил самый дорогой трансфер лета
Киев • УНН
Энцо Фернандес перешёл из «Челси» в «Манчестер Сити» за 145 млн евро. Контракт аргентинца рассчитан на пять лет.
Английский «Манчестер Сити» приобрёл аргентинского полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса за 145 млн евро, что делает трансфер самым дорогим в этом летнем трансферном окне. Об этом передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу «Мансити».
Детали
«Манчестер Сити» завершил подписание пятилетнего контракта с Энцо Фернандесом из «Челси»
Как заявили в клубе, в свои 25 лет Фернандес имеет богатый опыт выступлений на самом высоком уровне: он выиграл четыре крупных трофея, выступая на родине за «Дефенса-и-Хустисия» и «Ривер Плейт», а затем помог «Бенфике» победить в Примейра-лиге и стал ключевым игроком команды «Челси», которая выиграла Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА в 2025 году.
«Манчестер Сити» - самый успешный клуб Англии последних лет. Каждый игрок мечтает стать частью такого клуба, ведь всем известно, насколько хорошо организована работа в «Сити».
Я чрезвычайно счастлив быть здесь и готов к вызову - помочь «Сити» и дальше завоёвывать трофеи. Это клуб, созданный для успеха
Дополнение
Хотя сумма трансфера и не разглашается, по данным портала Transfermarkt, «Сити» заплатил «Челси» 145 млн евро, что делает Энцо самым дорогим трансфером лета.
Этот рекорд в течение месяца удерживал Брендан Роджерс, который перешёл в «Челси» из «Астон Виллы» за 138 млн евро.
Также в этом сезоне «Мансити» приобрёл Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за 135 млн евро, всего потратив 337 млн евро.
Кроме того, трансфер Энцо в «Мансити» стал четвёртым самым дорогим переходом в истории футбола. Аргентинец уступает лишь Неймару, за которого в своё время «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро, Килиану Мбаппе, за которого «ПСЖ» также заплатил «Монако» 180 млн евро, а также Усману Дембеле, которого «Барселона» приобрела у «Боруссии» за 145 млн евро.
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