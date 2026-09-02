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Лідер АПЛ “Мансіті” оформив найдорожчий трансфер літа

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Енцо Фернандес перейшов із «Челсі» до «Манчестер Сіті» за 145 млн євро. Контракт аргентинця розрахований на п’ять років.

Лідер АПЛ “Мансіті” оформив найдорожчий трансфер літа

Англійський "Манчестер Сіті" придбав аргентинського півзахисника лондонського "Челсі" Енцо Фернандеса за 145 млн євро, що робить трансфер найдорожчим цього літнього трансферного вікна. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу "Мансіті".

Деталі

"Манчестер Сіті" завершив підписання контракту з Енцо Фернандесом із "Челсі" терміном на п’ять років

 - йдеться у повідомленні.

Як заявили у клубі, у свої 25 років Фернандес має багатий досвід виступів на найвищому рівні: він виграв чотири великі трофеї, граючи на батьківщині за "Дефенса-і-Хустісія" та "Рівер Плейт", а потім допоміг "Бенфіці" здобути перемогу в Прімейра-лізі та став ключовим гравцем команди "Челсі", яка виграла Лігу конференцій УЄФА та Клубний чемпіонат світу ФІФА у 2025 році.

"Манчестер Сіті" - найуспішніший клуб Англії останніх років. Кожен гравець мріє стати частиною такого клубу, адже всім відомо, наскільки добре організовано роботу в "Сіті".

Я надзвичайно щасливий бути тут і готовий до виклику - допомогти "Сіті" й надалі завойовувати трофеї. Це клуб, створений для успіху

 - сказав Фернандес.

Доповнення

Хоча сума трансферу і не розголошується, за даними порталу Transfermarkt, "Сіті" заплатив "Челсі" 145 млн євро, що робить Енцо найдорожчим трансфером літа.

Цей рекорд впродовж місяця утримував Брендан Роджерс, який перейшов до "Челсі" із "Астон Вілли" за 138 млн євро.

Також цього сезону "Мансіті" придбав Елліота Андерсона із "Ноттінгем Форест" за 135 млн євро, загалом витративши 337 млн євро.  

Окрім того, трансфер Енцо до "Мансіті" став четвертим найдорожчим переходом в історії футболу. Аргентинець поступається лише Неймару, за якого свого часу "ПСЖ" заплатив 222 млн євро "Барселоні", Кіліану Мбаппе, за якого також "ПСЖ" заплатив "Монако" 180 млн євро, а також Усману Дембеле, якого "Барселона" придбала у "Боруссії" за 145 млн євро.

Мудрик перейшов із "Челсі" в "Тоттенгем" до кінця сезону-2026/2702.09.26, 01:37 • 2858 переглядiв

Павло Башинський

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