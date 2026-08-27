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Анри получил награду президента УЕФА

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Тьерри Анри был отмечен за футбольные достижения, мастерство и личные качества. Он также выступал против дискриминации и поддерживал гуманитарные инициативы.

Анри получил награду президента УЕФА

Бывший игрок сборной Франции, лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри получил Президентскую награду УЕФА 2026 года за выдающиеся достижения, футбольное мастерство и образцовые личные качества, передает УНН

«Скорость, грация, мастерство и хладнокровная реализация моментов сделали Анри нападающим, который войдет в историю, а также человеком, который и по сей день пишет свою историю в мире спорта как эксперт мирового уровня», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. 

Он подчеркнул, что Анри никогда не колебался высказывать свое мнение по важным вопросам: неустанно выступал против дискриминации, расизма и за психическое здоровье, а также щедро посвящал свое время поддержке многочисленных гуманитарных инициатив как во время футбольной карьеры, так и после ее завершения.

«Его страсть и работа за пределами поля показали, что „лед в венах“ — далеко не вся история: под этой маской скрывается теплое, глубоко чуткое сердце», — добавил Чеферин. 

С 1998 года ежегодная премия президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, выходящие за пределы спорта. В начале каждого нового европейского сезона президент УЕФА отмечает профессиональное мастерство и образцовые личные качества как на поле, так и за его пределами.

В прошлом году эту награду получил швед Златан Ибрагимович. 

Напомним 

Капитан «ПСЖ» Маркиньос получил премию УЕФА «Respect: Beyond the Game», которая вручается за поступки, воплощающие эмпатию, достоинство, солидарность и уважение в европейском футболе. 

Павел Башинский

Спорт
УЕФА