Колишній гравець збірної Франції, лондонського "Арсеналу" та каталонської "Барселони" Тьєррі Анрі отримав Нагороду президента УЄФА 2026 року за видатні досягнення, футбольну майстерність та зразкові особисті якості, передає УНН.

"Швидкість, грація, майстерність і холоднокровна реалізація моментів зробили Анрі нападником, який увійде в історію, а також людиною, яка й досі пише свою історію у світі спорту як експерт світового рівня", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Він наголосив, що Анрі ніколи не вагався висловлювати свою думку з важливих питань: невпинно виступав проти дискримінації, расизму та за психічне здоров’я, а також щедро присвячував свій час підтримці численних гуманітарних ініціатив як під час футбольної кар’єри, так і після її завершення.

"Його пристрасть та робота поза полем показали, що "лід у венах" - це далеко не вся історія: під цією маскою ховається тепле, глибоко чуйне серце", - додав Чеферін.

З 1998 року щорічна премія президента УЄФА вручається за видатні досягнення, що виходять за межі спорту. На початку кожного нового європейського сезону президент УЄФА відзначає професійну майстерність та зразкові особисті якості як на полі, так і поза ним.

Минулого року цю нагороду отримав швед Златан Ібрагімович.

Нагадаємо

Капітан "ПСЖ" Маркіньош отримав премію УЄФА "Respect: Beyond the Game", яка вручається за вчинки, що втілюють емпатію, гідність, солідарність та повагу в європейському футболі.