Лига наций — определились четвертьфинальные пары турнира
Киев • УНН
В четвертьфинале Лиги наций сыграют Испания — Франция и Норвегия — Англия. Первые матчи состоятся 25–27 марта, ответные матчи — 28–30 марта.
В пятницу, 20 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги наций сезона-2026/27. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Так, по результатам жеребьёвки стали известны следующие пары 1/4 финала Лиги наций:
- Испания – Франция;
- Норвегия – Англия;
- Нидерланды – Португалия;
- Бельгия – Германия.
Первые матчи состоятся 25–27 марта следующего года, а ответные матчи запланированы на 28–30 марта.
Также стали известны пары, которые сыграют за сохранение прописки в дивизионах. Стыковые матчи дивизионов С/В:
- Кипр – Северная Македония;
- Эстония – Румыния;
- Фарерские острова – Грузия;
- Беларусь – Израиль.
Стыковые матчи дивизионов В/А:
- Босния и Герцеговина – Дания;
- Венгрия – Сербия;
- Ирландия – Хорватия;
- Словения – Уэльс.
Отметим, что Испания и Франция уже встречались в этом году. Это произошло во время чемпионата мира-2026, который проходил в Канаде, Мексике и США. Тогда команды встретились в полуфинале турнира (https://unn.ua/news/zbirna-ispanii-peremohla-frantsiiu-ta-stala-pershym-finalistom-chs-2026), и сильнее оказались испанцы, которые в итоге и выиграли турнир.
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Также на ЧМ встречались сборные Англии и Норвегии в 1/4 финала, где сильнее оказались англичане.
Напомним
Украина победила Грузию со счётом 1:0 благодаря голу Сикана, который стал самым быстрым в официальных матчах "сине-жёлтых". Команда заняла третье место в группе с семью очками.
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