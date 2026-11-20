В пятницу, 20 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги наций сезона-2026/27. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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Так, по результатам жеребьёвки стали известны следующие пары 1/4 финала Лиги наций:

Испания – Франция;

Норвегия – Англия;

Нидерланды – Португалия;

Бельгия – Германия.

Первые матчи состоятся 25–27 марта следующего года, а ответные матчи запланированы на 28–30 марта.

Также стали известны пары, которые сыграют за сохранение прописки в дивизионах. Стыковые матчи дивизионов С/В:

Кипр – Северная Македония;

Эстония – Румыния;

Фарерские острова – Грузия;

Беларусь – Израиль.

Стыковые матчи дивизионов В/А:

Босния и Герцеговина – Дания;

Венгрия – Сербия;

Ирландия – Хорватия;

Словения – Уэльс.

Отметим, что Испания и Франция уже встречались в этом году. Это произошло во время чемпионата мира-2026, который проходил в Канаде, Мексике и США. Тогда команды встретились в полуфинале турнира (https://unn.ua/news/zbirna-ispanii-peremohla-frantsiiu-ta-stala-pershym-finalistom-chs-2026), и сильнее оказались испанцы, которые в итоге и выиграли турнир.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Также на ЧМ встречались сборные Англии и Норвегии в 1/4 финала, где сильнее оказались англичане.

Напомним

Украина победила Грузию со счётом 1:0 благодаря голу Сикана, который стал самым быстрым в официальных матчах "сине-жёлтых". Команда заняла третье место в группе с семью очками.

Англия в овертайме победила Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026