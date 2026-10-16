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"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октября

Киев • УНН

 • 12985 просмотра

В 18 матчах Лиги Европы команды забили 52 гола. "Милан" и "Байер" одержали крупнейшие победы, а "Ювентус" обыграл "Сельту".

"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октября

15 октября состоялись очередные матчи Лиги Европы УЕФА, которые принесли несколько разгромных побед и неожиданных результатов. «Милан» забил 4 мяча «Зальцбургу», «Байер» уверенно победил «Лех», а «Ювентус» одолел «Сельту». Об этом свидетельствуют результаты матчей, пишет УНН.

Детали

Одним из самых результативных поединков стала встреча «Милана» с «Зальцбургом». Итальянский клуб отправил в ворота соперника 4 мяча и не пропустил ни одного. С таким же счетом «Байер» разгромил «Лех Познань».

Победы также одержали «Омония», «Лилль», «Реал Сосьедад», «Ференцварош», «Ренн», «Ювентус», «Ягеллония», «Бенфика», «Сандерленд» и «Бешикташ».

Результаты матчей Лиги Европы 15 октября

- «Зальцбург» – «Милан» 0:4

- «Торренсе» – «Сандерленд» 1:2

- «Целе» – «Омония» 0:3

- АЗ – «Х. Беер-Шева» 2:1

- «Спарта» – «Лилль» 1:3

- «Лион» – «Кристал Пэлас» 3:2

- «Сент-Жилуаз» – «Реал Сосьедад» 1:1

- «Лех Познань» – «Байер 04» 0:4

- «Ференцварош» – «Виктория Пльзень» 2:1

- «Ренн» – «ОФИ» 2:1

- «Динамо Загреб» – «Андерлехт» 1:0

- «НЕК» – «Левски» 1:1

- «Сельта» – «Ювентус» 1:2

- «Хоффенхайм» – «Бешикташ» 2:3

- «Ягеллония» – «Арарат-Армения» 3:1

- «Борнмут» – «Штурм» 3:0

- «Бенфика» – «Селтик» 4:1

- «Олимпик Марсель» – «Олимпиакос» 0:1

Всего в 18 поединках команды забили 52 мяча. Крупнейшие победы с разницей в 4 гола одержали «Милан» и «Байер».

В то же время 3 встречи завершились вничью, а «Олимпиакос» минимально победил «Марсель» на выезде.

"Шахтёр" прервал безвыигрышную серию украинских клубов в Лиге чемпионов — другие результаты матчей 14 октября15.10.26, 00:01 • 14198 просмотров

Степан Гафтко

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