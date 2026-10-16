"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтня

$44.980.1050.350.09
ukenru
21:37 • 2896 перегляди
Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії
21:10 • 5402 перегляди
"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтняPhoto
20:58 • 6068 перегляди
Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі
20:38 • 6546 перегляди
Україна розраховує на бельгійські F-16 для боротьби з реактивними "шахедами" – Зеленський після зустрічі з королемVideo
18:38 • 18298 перегляди
Ігоря Кузіна звільнили з посади головного санітарного лікаря України
17:02 • 26009 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
16:33 • 22541 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15 жовтня, 15:55 • 28881 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
15 жовтня, 15:40 • 18435 перегляди
росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - ЗеленськийVideo
15 жовтня, 15:14 • 16571 перегляди
Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
4.3м/с
69%
755мм
Популярнi новини
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 34692 перегляди
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Європейської ради - з ким заплановані зустрічіVideo15 жовтня, 12:45 • 17006 перегляди
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video15 жовтня, 14:07 • 22431 перегляди
Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та водиVideo18:15 • 12368 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 11856 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 28881 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 30682 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 34698 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 48191 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 74581 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Філіп I
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Брюссель
Франція
Реклама
УНН Lite
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам22:06 • 62 перегляди
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video21:06 • 1562 перегляди
Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів18:46 • 9010 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 11859 перегляди
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video15 жовтня, 14:07 • 22434 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
Серіали
Фільм
Storm Shadow

"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтня

Київ • УНН

 • 5404 перегляди

У 18 матчах Ліги Європи команди забили 52 голи. Мілан і Баєр здобули найбільші перемоги, а Ювентус обіграв Сельту.

"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтня

15 жовтня відбулися чергові матчі Ліги Європи УЄФА, які принесли кілька розгромних перемог та несподіваних результатів. "Мілан" забив 4 м'ячі "Зальцбургу", "Баєр" упевнено переміг "Лех", а "Ювентус" здолав "Сельту". Про це свідчать результати матчів, пише УНН.

Деталі

Одним із найрезультативніших поєдинків стала зустріч "Мілана" із "Зальцбургом". Італійський клуб відправив у ворота суперника 4 м'ячі та не пропустив жодного. З таким самим рахунком "Баєр" розгромив "Лех Познань".

Перемоги також здобули "Омонія", "Лілль", "Реал Сосьєдад", "Ференцварош", "Ренн", "Ювентус", "Ягеллонія", "Бенфіка", "Сандерленд" та "Бешикташ".

Результати матчів Ліги Європи 15 жовтня

- "Зальцбург" – "Мілан" 0:4

- "Торренсе" – "Сандерленд" 1:2

- "Цельє" – "Омонія" 0:3

- АЗ – "Х. Беер-Шева" 2:1

- "Спарта" – "Лілль" 1:3

- "Ліон" – "Крістал Пелес" 3:2

- "Сент-Жилуаз" – "Реал Сосьєдад" 1:1

- "Лех Познань" – "Баєр 04" 0:4

- "Ференцварош" – "Вікторія Пльзень" 2:1

- "Ренн" – "ОФІ" 2:1

- "Динамо Загреб" – "Андерлехт" 1:0

- "НЕК" – "Левські" 1:1

- "Сельта" – "Ювентус" 1:2

- "Гоффенгайм" – "Бешикташ" 2:3

- "Ягеллонія" – "Арарат-Вірменія" 3:1

- "Борнмут" – "Штурм" 3:0

- "Бенфіка" – "Селтік" 4:1

- "Олімпік Марсель" – "Олімпіакос" 0:1

Загалом у 18 поєдинках команди забили 52 м'ячі. Найбільші перемоги з різницею у 4 голи здобули "Мілан" та "Баєр".

Водночас 3 зустрічі завершилися внічию, а "Олімпіакос" мінімально переміг "Марсель" на виїзді.

"Шахтар" перервав безвиграшну серію українських клубів у Лізі чемпіонів та інші результати матчів 14 жовтня15.10.26, 00:01 • 14156 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
УЄФА