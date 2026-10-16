"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтня
Київ • УНН
У 18 матчах Ліги Європи команди забили 52 голи. Мілан і Баєр здобули найбільші перемоги, а Ювентус обіграв Сельту.
15 жовтня відбулися чергові матчі Ліги Європи УЄФА, які принесли кілька розгромних перемог та несподіваних результатів. "Мілан" забив 4 м'ячі "Зальцбургу", "Баєр" упевнено переміг "Лех", а "Ювентус" здолав "Сельту". Про це свідчать результати матчів, пише УНН.
Деталі
Одним із найрезультативніших поєдинків стала зустріч "Мілана" із "Зальцбургом". Італійський клуб відправив у ворота суперника 4 м'ячі та не пропустив жодного. З таким самим рахунком "Баєр" розгромив "Лех Познань".
Перемоги також здобули "Омонія", "Лілль", "Реал Сосьєдад", "Ференцварош", "Ренн", "Ювентус", "Ягеллонія", "Бенфіка", "Сандерленд" та "Бешикташ".
Результати матчів Ліги Європи 15 жовтня
- "Зальцбург" – "Мілан" 0:4
- "Торренсе" – "Сандерленд" 1:2
- "Цельє" – "Омонія" 0:3
- АЗ – "Х. Беер-Шева" 2:1
- "Спарта" – "Лілль" 1:3
- "Ліон" – "Крістал Пелес" 3:2
- "Сент-Жилуаз" – "Реал Сосьєдад" 1:1
- "Лех Познань" – "Баєр 04" 0:4
- "Ференцварош" – "Вікторія Пльзень" 2:1
- "Ренн" – "ОФІ" 2:1
- "Динамо Загреб" – "Андерлехт" 1:0
- "НЕК" – "Левські" 1:1
- "Сельта" – "Ювентус" 1:2
- "Гоффенгайм" – "Бешикташ" 2:3
- "Ягеллонія" – "Арарат-Вірменія" 3:1
- "Борнмут" – "Штурм" 3:0
- "Бенфіка" – "Селтік" 4:1
- "Олімпік Марсель" – "Олімпіакос" 0:1
Загалом у 18 поєдинках команди забили 52 м'ячі. Найбільші перемоги з різницею у 4 голи здобули "Мілан" та "Баєр".
Водночас 3 зустрічі завершилися внічию, а "Олімпіакос" мінімально переміг "Марсель" на виїзді.
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