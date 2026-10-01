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Миколенко не поможет сборной в матче против Северной Ирландии - Мальдера

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Виталий Миколенко не сыграет из-за проблем со здоровьем. В воротах выйдет Дмитрий Ризнык, а Трубин может сыграть с Венгрией.

Миколенко не поможет сборной в матче против Северной Ирландии - Мальдера

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не поможет национальной команде в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Об этом заявил главный тренер команды Андреа Мальдера, передает УНН.

Детали

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Миколенко, он не очень хорошо себя чувствует. Мы не хотим, чтобы он получил еще более серьезное повреждение

- сказал Мальдера.

Также Мальдера сообщил, что в матче против Северной Ирландии место в воротах займет Дмитрий Ризнык, а далее, если все будет хорошо, — в матче с Венгрией, который пройдет 5 октября, сыграет Анатолий Трубин.

Есть у нас также Ермаков. Если возникнет необходимость, возможно, Ермакову придется выйти

- добавил Мальдера.

Дополнение

В пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций.

Отметим, что Виталий Миколенко также пропускал матч против сборной Грузии.

Ранее Мальдера заявлял, что в матче третьего тура Лиги наций против сборной Ирландии национальной команде не помогут защитник Валерий Бондарь и полузащитник Олег Очеретько. Однако позже в УАФ опровергли эту информацию, отметив, что произошло недоразумение.

Павел Башинский

Спорт
Республика Ирландия
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Грузия