Миколенко не поможет сборной в матче против Северной Ирландии - Мальдера

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не поможет национальной команде в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. Об этом заявил главный тренер команды Андреа Мальдера, передает УНН.

К сожалению, мы не можем рассчитывать на Миколенко, он не очень хорошо себя чувствует. Мы не хотим, чтобы он получил еще более серьезное повреждение