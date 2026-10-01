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The Guardian

Миколенко не допоможе збірній у матчі проти Північної Ірландії - Мальдера

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Віталій Миколенко не зіграє через проблеми зі здоров’ям. У воротах вийде Дмитро Різник, а Трубін може зіграти з Угорщиною.

Миколенко не допоможе збірній у матчі проти Північної Ірландії - Мальдера

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко не допоможе Національній команді у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Про це заявив головний тренер команди Андреа Мальдера, передає УНН.

Деталі

На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження

- сказав Мальдера.

Також Мальдера повідомив, що у матчі проти Північної Ірландії місце у воротах займе Дмитро Різник, а далі, якщо все буде добре - з Угорщиною матч, який пройде 5 жовтня, проведе Анатолій Трубін.

Є також Єрмаков у нас. Якщо буде необхідність, можливо, Єрмакову треба буде вийти

- додав Мальдера.

Доповнення

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй.

Зазначимо, що Віталій Миколенко також пропускав матч проти збірної Грузії.

Раніше Мальдера заявляв, що у матчі третього туру Ліги націй проти збірної Ірландії Національній команді не допоможуть захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько. Проте згодом в УАФ спростували цю інформацію, зазначивши, що вийшло непорозуміння.

Павло Башинський

Спорт
Ірландія
УЄФА
Угорщина
Україна
Грузія