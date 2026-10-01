Миколенко не допоможе збірній у матчі проти Північної Ірландії - Мальдера
Київ • УНН
Віталій Миколенко не зіграє через проблеми зі здоров’ям. У воротах вийде Дмитро Різник, а Трубін може зіграти з Угорщиною.
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко не допоможе Національній команді у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Про це заявив головний тренер команди Андреа Мальдера, передає УНН.
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На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження
Також Мальдера повідомив, що у матчі проти Північної Ірландії місце у воротах займе Дмитро Різник, а далі, якщо все буде добре - з Угорщиною матч, який пройде 5 жовтня, проведе Анатолій Трубін.
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У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй.
Зазначимо, що Віталій Миколенко також пропускав матч проти збірної Грузії.
Раніше Мальдера заявляв, що у матчі третього туру Ліги націй проти збірної Ірландії Національній команді не допоможуть захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько. Проте згодом в УАФ спростували цю інформацію, зазначивши, що вийшло непорозуміння.