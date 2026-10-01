Миколенко не допоможе збірній у матчі проти Північної Ірландії - Мальдера

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко не допоможе Національній команді у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Про це заявив головний тренер команди Андреа Мальдера, передає УНН.

На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження