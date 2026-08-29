"ПСЖ" в матче с "Лиллем" повторил уникальное достижение

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"ПСЖ" в матче против "Лилля" во втором туре чемпионата Франции благодаря двум голам в компенсированное время второго тайма смог повторить уникальное достижение "Лиги 1", передает УНН.

Детали

"Лилль" открыл счет в середине первого тайма: гол забил Арнар Гаральдссон с передачи Оливье Жиру.

Под занавес второго тайма "Лилль" удвоил преимущество: гол с передачи Жиру забил Дилан Баква.

Однако на 91-й минуте Витинья с передачи новичка команды Мики Годтса сократил отставание, а уже через 4 минуты Витинья ассистировал капитану Маркиньосу, который установил ничью — 2:2.

Как сообщает статистический портал OPTA, лишь во второй раз за 60 сезонов команда в матче чемпионата Франции отыгралась, проигрывая в два гола после завершения основного времени. Ранее это происходило лишь в матче 2011 года "Ницца" — "Лион" — 2:2.

Отметим, это уже вторая ничья подряд для "ПСЖ". В первом туре против "Ренна" парижанам также пришлось отыгрываться при счете 2:0 (итоговый результат — 2:2).

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный уже второй матч подряд в нынешнем сезоне остается на скамейке запасных.

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