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Financial Times

"ПСЖ" в матче с "Лиллем" повторил уникальное достижение

Киев • УНН

 • 218 просмотра

ПСЖ сыграл с «Лиллем» 2:2, забив дважды в компенсированное время. Парижане повторили редкое достижение чемпионата Франции.

"ПСЖ" в матче с "Лиллем" повторил уникальное достижение
Фото: x.com/PSG_English

"ПСЖ" в матче против "Лилля" во втором туре чемпионата Франции благодаря двум голам в компенсированное время второго тайма смог повторить уникальное достижение "Лиги 1", передает УНН

Детали 

"Лилль" открыл счет в середине первого тайма: гол забил Арнар Гаральдссон с передачи Оливье Жиру. 

Под занавес второго тайма "Лилль" удвоил преимущество: гол с передачи Жиру забил Дилан Баква. 

Однако на 91-й минуте Витинья с передачи новичка команды Мики Годтса сократил отставание, а уже через 4 минуты Витинья ассистировал капитану Маркиньосу, который установил ничью — 2:2. 

Как сообщает статистический портал OPTA, лишь во второй раз за 60 сезонов команда в матче чемпионата Франции отыгралась, проигрывая в два гола после завершения основного времени. Ранее это происходило лишь в матче 2011 года "Ницца" — "Лион" — 2:2. 

Отметим, это уже вторая ничья подряд для "ПСЖ". В первом туре против "Ренна" парижанам также пришлось отыгрываться при счете 2:0 (итоговый результат — 2:2). 

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный уже второй матч подряд в нынешнем сезоне остается на скамейке запасных. 

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Павел Башинский

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