"ПСЖ" у матчі з "Ліллем" повторив унікальне досягнення

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Футбольний клуб "ПСЖ" у матчі проти ФК "Лілль" у другому турі чемпіонату Франції завдяки двом голам у компенсований час другого тайму зміг повторити унікальне досягнення "Ліги 1", передає УНН.

Деталі

"Лілль" відкрив рахунок у середині першого тайму: гол забив Арнар Гаральдссон з передачі Олів’є Жиру.

Під завісу другого тайму "Лілль" подвоїв перевагу: гол з пасу Жиру забив Ділан Баква.

Проте, на 91 хвилині Вітінья з передачі новачка команди Міки Годтса скоротив відставання, а вже за 4 хвилини Вітінья асистував на капітана Маркіньоша, який встановив нічию - 2:2.

Як повідомляє статистичний портал OPTA, лише вдруге за 60 сезонів команда в матчі чемпіонату Франції відіграла відставання, програючи у два голи після завершення основного часу. Раніше це ставалося лише в матчі 2011 року "Ніцца" - "Ліон" - 2:2.

Зазначимо, це вже друга нічия поспіль для "ПСЖ". У першому турі проти "Ренна" парижанам також доводилося відіграватися з рахунку - 2:0 (підсумковий результат - 2:2).

Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний вже другий матч поспіль у нинішньому сезоні залишається на лаві запасних.

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