Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала официальный список из трех кандидатов на должность президента организации — действующий президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и президент Футбольной ассоциации Японии Кодзо Ташима. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ФИФА, генеральный секретариат получил следующие кандидатуры, предложенные ассоциациями — членами ФИФА, для участия в выборах президента, которые состоятся на 77-м Конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко, 18 марта 2027 года:

Филипп Диалло;

Джанни Инфантино;

Кодзо Ташима.

В соответствии с Регламентом управления ФИФА кандидатуры были переданы избирательной комиссии для рассмотрения и принятия решения о допуске кандидатов.

Дополнение

УЕФА выдвинул президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло на должность президента ФИФА на предстоящих выборах.

Филипп Диалло — французский футбольный функционер, возглавляющий Федерацию футбола Франции и входящий в исполнительный комитет УЕФА.

В январе 2023 года, после того как предыдущий президент Ноэль Ле Граэ подал в отставку из-за скандала, разгоревшегося вследствие его неуместных высказываний в адрес Зинедина Зидана, Диалло, занимавший в тот момент должность вице-президента, занял должности временного президента и временного генерального директора.

На него была возложена ответственность за урегулирование управленческого кризиса в федерации и содействие проведению аудиторской оценки исполнительным комитетом. Ранее он также участвовал в повседневной операционной деятельности федерации, в частности в таких вопросах, как координация увольнения бывшего генерального директора Флоренс Ардуэн.

В июне 2023 года Диалло был официально избран президентом, а в 2024 году успешно переизбран на новый срок.

В УЕФА определились с кандидатом на пост президента ФИФА

Кодзо Ташима — японский футбольный администратор и бывший игрок сборной Японии, президент Футбольной ассоциации Японии и Восточноазиатской федерации футбола.

В июле 2010 года Ташима занимал должность вице-президента Японской футбольной ассоциации. С января 2011 года он является членом Исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации. С апреля 2015 года он является членом Совета ФИФА. В марте 2016 года он стал президентом Японской футбольной ассоциации. В апреле 2016 года он также стал президентом Восточноазиатской федерации футбола и занимал эту должность до марта 2018 года.

Джанни Инфантино — юрист, футбольный функционер. С 26 февраля 2016 года — президент ФИФА.

Напомним

Инфантино в июне заявлял, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Впоследствии президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Алехандро Домингес подтвердил, что ФИФА второй раз подряд работает над расширением количества участников следующего чемпионата мира — 2030. Следующий мундиаль может пройти с участием 64 сборных.

Чемпионат мира 2026 года, прошедший в США, Канаде и Мексике, впервые принял 48 команд, а не 32, как это было на предыдущих чемпионатах мира.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Первый матч будущего ЧМ, включая празднование столетия турнира, будет проведен на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай. Второй и третий матчи состоятся в Аргентине и Парагвае соответственно. Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Однако Инфантино летом попал в немилость среди футбольных чиновников из-за идеи продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании. Идею раскритиковали футбольные ассоциации, в частности в УЕФА.

Впоследствии Инфантино отозвал свое предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после резкой критики со стороны футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки.

В УЕФА заявили, что если Инфантино попытается баллотироваться на новый срок, европейская ассоциация объединит усилия с партнёрами из других конфедераций, чтобы предложить ассоциациям-членам надёжную альтернативу — кандидата, приверженного принципам честности, подотчётности, развития и реальных институциональных изменений.