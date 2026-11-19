Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила офіційний список із трьох кандидатів на посаду президента організації - чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно, президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло та президент Футбольної асоціації Японії Козо Ташіма. Про це повідомляє пресслужба ФІФА, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у ФІФА, генеральний секретаріат отримав наступні кандидатури, запропоновані асоціаціями-членами ФІФА, для участі у виборах президента, які відбудуться на 77-му Конгресі ФІФА в Рабаті, Марокко, 18 березня 2027 року:

Філіп Діалло;

Джанні Інфантіно;

Козо Ташіма.

Відповідно до Регламенту управління ФІФА, кандидатури були передані виборчій комісії для розгляду та прийняття рішення щодо допуску кандидатів.

Доповнення

УЄФА висунув президента Федерації футболу Франції Філіпа Діалло на посаду президента ФІФА на майбутніх виборах.

Філіп Діалло - французький футбольний функціонер, який очолює Федерацію футболу Франції та входить до виконавчого комітету УЄФА.

У січні 2023 року, після того як попередній президент Нуель Ле Грае подав у відставку через скандал, що розгорівся через його недоречні висловлювання на адресу Зінедіна Зідана, Діалло, який на той момент обіймав посаду віцепрезидента, обійняв посади тимчасового президента та тимчасового генерального директора.

На нього було покладено відповідальність за врегулювання управлінської кризи у федерації та сприяння проведенню аудиторської оцінки виконавчим комітетом. Раніше він також брав участь у повсякденній операційній діяльності федерації, зокрема у таких питаннях, як координація звільнення колишньої генеральної директорки Флоренс Ардуен.

У червні 2023 року Діалло був офіційно обраний президентом, а в 2024 році успішно переобраний на новий термін.

В УЄФА визначилися з кандидатом на пост президента ФІФА

Козо Ташіма - японський футбольний адміністратор та колишній гравець збірної Японії, президент Футбольної асоціації Японії та Східноазіатської федерації футболу.

У липні 2010 року Ташіма обіймав посаду віцепрезидента Японської футбольної асоціації. З січня 2011 року він є членом Виконавчого комітету Азіатської футбольної конфедерації. З квітня 2015 року він є членом Ради ФІФА. У березні 2016 року він став президентом Японської футбольної асоціації. У квітні 2016 року він також став президентом Східноазіатської футбольної федерації і обіймав цю посаду до березня 2018 року.

Джанні Інфантіно - юрист, футбольний функціонер. З 26 лютого 2016 року президент ФІФА.

Нагадаємо

Інфантіно у червні заявляв, що організація розгляне можливість збільшення кількості учасників чемпіонату світу з футболу до 64 збірних.

Згодом президент Південноамериканської футбольної конфедерації (CONMEBOL) Алехандро Домінгес підтвердив, що ФІФА вдруге поспіль працює над розширенням кількості учасників на наступному Чемпіонаті світу-2030. Наступний Мундіаль може відбутися за участі 64 збірних.

Чемпіонат світу-2026, який пройшов у США, Канаді та Мексиці, вперше прийняв 48 команд, а не 32, як це було на попередніх чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу 2030 відбудеться одразу у шести країнах. Перший матч майбутнього ЧС, включаючи святкування сторіччя турніру, буде проведений на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео, Уругвай. Другий та третій матчі відбудуться в Аргентині та Парагваї відповідно. Решта матчів відбудуться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Проте Інфантіно влітку потрапив в немилість серед футбольних чиновників через ідею продати частку у бізнес-операціях чемпіонату світу та інших своїх змагань шляхом створення напівприватної дочірньої компанії. Ідею розкритикували футбольні асоціації, зокрема в УЄФА.

Згодом Інфантіно відкликав свою пропозицію щодо залучення приватних інвесторів до організації чемпіонатів світу після різкої критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії та Північної Америки.

В УЄФА заявили, що якщо Інфантіно спробує балотуватися на новий термін, європейська асоціація об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу - кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін.