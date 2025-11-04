Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль напередодні "сталевого саміту", запланованого в канцелярії на 6 листопада, виступив із закликом посилити санкції проти росії, зокрема повністю заборонити імпорт російської сталі. Про це інформує УНН з посиланням на видання Der Spiegel.

Деталі

Як пише видання, політик наполягає на повному припиненні імпорту сталі з рф. Він розкритикував те, що сталеві заготовки, вироблені в росії та перероблювані в ЄС, досі не підпадають під санкції.

Сталеві сляби, які виробляються в росії і переробляються в Європейському Союзі, як і раніше, не підпадають під санкції. Неможливо пояснити працівникам нашої сталевої промисловості, що Європа все ще залишає ринок відкритим для путіна - сказав Клінгбайл.

Він наголосив на необхідності проявити "більше європейського патріотизму" у відповідь на глобальне перевиробництво та занижені ціни.

"Більше вітчизняного виробництва, чіткий фокус на кліматично дружній якісній сталі з Німеччини та Європи. У таких важливих галузях, як інфраструктура та автомобільна промисловість, ми повинні надавати перевагу сталі, яка виробляється тут", - пояснив міністр.

