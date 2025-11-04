Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії

ukenru
3 листопада, 17:51 • 15583 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
3 листопада, 16:38 • 45550 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 31832 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
3 листопада, 14:53 • 34671 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 29818 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
3 листопада, 14:12 • 37448 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17848 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
3 листопада, 13:00 • 15417 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29567 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 34083 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Популярнi новини
У мережі шириться допис про "оболонського маніяка": столична поліція перевіряє інформаціюPhoto3 листопада, 19:59 • 3424 перегляди
СБУ затримала інформатора рф, який розставляв "відеопастки" на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ3 листопада, 22:16 • 4552 перегляди
Ірландія скорочує термін проживання українців у державному житлі до 30 днів3 листопада, 23:30 • 4058 перегляди
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС02:25 • 5022 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video03:27 • 2924 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 16:38 • 45558 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 14:12 • 37456 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 34212 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 48639 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 55574 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 18454 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 23233 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 33141 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 34008 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 55130 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль закликав повністю заборонити імпорт російської сталі, включаючи сталеві заготовки, які переробляються в ЄС. Він наголосив на необхідності посилення європейського патріотизму та підтримки вітчизняного виробництва сталі.

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль напередодні "сталевого саміту", запланованого в канцелярії на 6 листопада, виступив із закликом посилити санкції проти росії, зокрема повністю заборонити імпорт російської сталі. Про це інформує УНН з посиланням на видання Der Spiegel.

Деталі

Як пише видання, політик наполягає на повному припиненні імпорту сталі з рф. Він розкритикував те, що сталеві заготовки, вироблені в росії та перероблювані в ЄС, досі не підпадають під санкції.

Сталеві сляби, які виробляються в росії і переробляються в Європейському Союзі, як і раніше, не підпадають під санкції. Неможливо пояснити працівникам нашої сталевої промисловості, що Європа все ще залишає ринок відкритим для путіна

- сказав Клінгбайл.

Він наголосив на необхідності проявити "більше європейського патріотизму" у відповідь на глобальне перевиробництво та занижені ціни.

"Більше вітчизняного виробництва, чіткий фокус на кліматично дружній якісній сталі з Німеччини та Європи. У таких важливих галузях, як інфраструктура та автомобільна промисловість, ми повинні надавати перевагу сталі, яка виробляється тут", - пояснив міністр.

ЄС залишається найбільшим покупцем російського скрапленого газу - The Guardian27.10.25, 00:02 • 7014 переглядiв

Віта Зеленецька

