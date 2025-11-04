Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль накануне "стального саммита", запланированного в канцелярии на 6 ноября, выступил с призывом усилить санкции против России, в частности полностью запретить импорт российской стали. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Der Spiegel.

Подробности

Как пишет издание, политик настаивает на полном прекращении импорта стали из РФ. Он раскритиковал то, что стальные заготовки, произведенные в России и перерабатываемые в ЕС, до сих пор не подпадают под санкции.

Стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в Европейском Союзе, по-прежнему не подпадают под санкции. Невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа все еще оставляет рынок открытым для Путина - сказал Клингбайль.

Он подчеркнул необходимость проявить "больше европейского патриотизма" в ответ на глобальное перепроизводство и заниженные цены.

"Больше отечественного производства, четкий фокус на климатически дружественной качественной стали из Германии и Европы. В таких важных отраслях, как инфраструктура и автомобильная промышленность, мы должны отдавать предпочтение стали, которая производится здесь", - пояснил министр.

