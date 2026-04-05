У Німеччині внаслідок падіння дерева загинули троє людей, серед яких немовля

У Німеччині на Великдень в лісі поблизу Фленсбурга троє людей загинули внаслідок падіння дерева, за повідомленням поліції, ще кілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 5 квітня в лісопарку в районі міста Фленсбург під кордоном з Данією, коли група з близько 50 осіб у межах великодніх розваг шукала заховані на місцевості великодні яйця.

Від шквалу вітру раптово впало 30-метрове дерево, приваливши чотирьох людей, серед яких немовля. Двоє постраждалих 21-річного і 16-річного віку померли на місці, дитина померла невдовзі після прибуття до лікарні. Ще один 18-річний – у лікарні з тяжкими травмами.

Крім них, незначні тілесні ушкодження отримали ще кілька людей.

За попередніми даними слідчих, на момент трагедії в лісі перебувало близько 50 мешканців та супроводжуючих із сусіднього будинку, які шукали великодні яйця.

На півночі Німеччини на сьогодні прогнозували дуже вітряну погоду зі шквалами до 55-65 км/год, місцями до 80 км/год.

