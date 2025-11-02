Виробники прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 4010 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 33676 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 65043 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 70391 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 95011 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 85445 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 43510 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56215 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45415 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37974 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"Photo1 листопада, 23:58 • 5058 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД2 листопада, 01:25 • 23918 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича2 листопада, 02:23 • 10767 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі04:05 • 7732 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto05:43 • 6366 перегляди
Публікації
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
08:00 • 4028 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 95023 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 85455 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88741 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 73964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Музикант
Дональд Трамп
Микола Леонтович
Піт Гегсет
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 26732 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 70377 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88728 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 52878 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 61230 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Опалення

Виробники прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Асоціація годинників "Чорний ліс", що об'єднує понад 50 виробників, дилерів та колекціонерів, подала заявку на визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО. Цей крок покликаний захистити 175-річну традицію та символіку Чорного лісу, оскільки ринок збуту слабшає, а деякі підприємства вже закрилися.

Виробники прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО

Виробники, дилери та колекціонери з Асоціації годинників "Чорний ліс" прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО. Про це пише УНН з посиланням на Spiegel.  

Деталі

"Ми займаємо нішу, яка потребує захисту", — сказав Юрген Клуте, керуючий директор виробника годинників та голова Асоціації годинників "Чорний ліс" (VdS). За даними асоціації, понад 50 виробників, дилерів та колекціонерів є членами.

Як повідомляє німецька комісія ЮНЕСКО на своєму вебсайті, хоча годинникове виробництво знаходиться в національному списку з 2021 року, виробництво годинників із зозулею — ні.

За даними культурної організації ООН, нематеріальна культурна спадщина являє собою живу, повсякденну культуру, що передається з покоління в покоління. Це включає, серед іншого, звичаї та ремісничі техніки.

Годинник із зозулею, розміщений у типовому дерев'яному корпусі, може похвалитися 175-річною традицією та вважається символом Чорного лісу.

Класичний механічний годинник із зозулею складається з корпусу, механізму, циферблата, стрілок, гир та птаха. Виробники з Чорного лісу постачають годинник у численних варіаціях по всьому світу – США є особливо важливим ринком, згідно з галузевими джерелами. 

ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури15.10.25, 17:29 • 2923 перегляди

VdS (Асоціація німецьких виробників годинників) оцінює, що щорічно продається близько 150 тисяч механічних годинників із зозулею.

Раніше це число було вищим. Зараз це стало складно

– зазначає Клуте.

Ринок США слабшає, і відвідувачі Шварцвальду вже не витрачають гроші так вільно, каже президент асоціації. Деяким підприємствам вже довелося закритися в останні роки. Пандемія також завдала удару по галузі. Галузь не хоче стояти склавши руки і має намір посилити свою присутність.

Асоціація вже створила власну печатку, яка засвідчує походження з Шварцвальду, а отже, також "Зроблено в Німеччині". Тепер вона планує додати визнання культурної спадщини. 

Як з’явився годинник із зозулею

Походження годинника із зозулею оповите таємницею, як повідомляє Німецький музей годинників у Фуртвангені. І також незрозуміло, хто зібрав перший екземпляр у Шварцвальді.

Вирішальна віха, безумовно, відбулася в середині 19 століття. У 1850 році Роберт Гервіг, тодішній керівник школи годинникарів у Фуртвангені, організував конкурс дизайну.

Переможцем став дизайнер Фрідріх Айзенлор, відповідальний за будівельні проекти вздовж Баденської державної залізниці. Архітектор прикрасив репліку фасаду будиночка залізничного сигнальника циферблатом годинника.

Так народився прототип годинника із зозулею. Пізніше цей дизайн був розширений та модифікований, включивши різьблення тварин та рослин. 

Доповнення

ЮНЕСКО додало до свого Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років дві українські події. Це 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича. 

Павло Зінченко

КультураНовини Світу
Тварини
Техніка
Музикант
Бренд
ЮНЕСКО
Микола Леонтович
Der Spiegel
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна