Виробники прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО

Виробники, дилери та колекціонери з Асоціації годинників "Чорний ліс" прагнуть визнання годинника із зозулею культурною спадщиною ЮНЕСКО. Про це пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

"Ми займаємо нішу, яка потребує захисту", — сказав Юрген Клуте, керуючий директор виробника годинників та голова Асоціації годинників "Чорний ліс" (VdS). За даними асоціації, понад 50 виробників, дилерів та колекціонерів є членами.

Як повідомляє німецька комісія ЮНЕСКО на своєму вебсайті, хоча годинникове виробництво знаходиться в національному списку з 2021 року, виробництво годинників із зозулею — ні.

За даними культурної організації ООН, нематеріальна культурна спадщина являє собою живу, повсякденну культуру, що передається з покоління в покоління. Це включає, серед іншого, звичаї та ремісничі техніки.

Годинник із зозулею, розміщений у типовому дерев'яному корпусі, може похвалитися 175-річною традицією та вважається символом Чорного лісу.

Класичний механічний годинник із зозулею складається з корпусу, механізму, циферблата, стрілок, гир та птаха. Виробники з Чорного лісу постачають годинник у численних варіаціях по всьому світу – США є особливо важливим ринком, згідно з галузевими джерелами.

ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури

VdS (Асоціація німецьких виробників годинників) оцінює, що щорічно продається близько 150 тисяч механічних годинників із зозулею.

Раніше це число було вищим. Зараз це стало складно – зазначає Клуте.

Ринок США слабшає, і відвідувачі Шварцвальду вже не витрачають гроші так вільно, каже президент асоціації. Деяким підприємствам вже довелося закритися в останні роки. Пандемія також завдала удару по галузі. Галузь не хоче стояти склавши руки і має намір посилити свою присутність.

Асоціація вже створила власну печатку, яка засвідчує походження з Шварцвальду, а отже, також "Зроблено в Німеччині". Тепер вона планує додати визнання культурної спадщини.

Як з’явився годинник із зозулею

Походження годинника із зозулею оповите таємницею, як повідомляє Німецький музей годинників у Фуртвангені. І також незрозуміло, хто зібрав перший екземпляр у Шварцвальді.

Вирішальна віха, безумовно, відбулася в середині 19 століття. У 1850 році Роберт Гервіг, тодішній керівник школи годинникарів у Фуртвангені, організував конкурс дизайну.

Переможцем став дизайнер Фрідріх Айзенлор, відповідальний за будівельні проекти вздовж Баденської державної залізниці. Архітектор прикрасив репліку фасаду будиночка залізничного сигнальника циферблатом годинника.

Так народився прототип годинника із зозулею. Пізніше цей дизайн був розширений та модифікований, включивши різьблення тварин та рослин.

Доповнення

ЮНЕСКО додало до свого Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років дві українські події. Це 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича.