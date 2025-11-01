ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років
Київ • УНН
ЮНЕСКО додало до свого Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років дві українські події. Це 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича.
Деталі
За даними МЗС, до календаря ЮНЕСКО потрапили:
- 100 років від заснування Національного історико-культурного заповідника "Києво-Печерська лавра". Історія самої пам’ятки сягає печерного монастиря XI століття, який протягом тисячоліття перетворився на важливий духовний центр та архітектурну пам’ятку. Створений у 1926 році Національний історико-культурний заповідник забезпечив належне збереження комплексу;
- 150-річчя від дня народження українського композитора і диригента Миколи Леонтовича. Народжений 13 грудня 1877 року, Леонтович найбільше відомий як автор "Щедрика" – різдвяної пісні, заснованої на українських народних мотивах, яка згодом поширилася світом під назвою Carol of the Bells.
Вдячні за рішення, яке підкреслює внесок України у світову культуру та популяризує нашу багатовікову спадщину
