ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років

Київ • УНН

 • 342 перегляди

ЮНЕСКО додало до свого Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років дві українські події. Це 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича.

ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 років

ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам’ятних дат 2026–2027 років, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

За даними МЗС, до календаря ЮНЕСКО потрапили:

  • 100 років від заснування Національного історико-культурного заповідника "Києво-Печерська лавра". Історія самої пам’ятки сягає печерного монастиря XI століття, який протягом тисячоліття перетворився на важливий духовний центр та архітектурну пам’ятку. Створений у 1926 році Національний історико-культурний заповідник забезпечив належне збереження комплексу;
    • 150-річчя від дня народження українського композитора і диригента Миколи Леонтовича. Народжений 13 грудня 1877 року, Леонтович найбільше відомий як автор "Щедрика" – різдвяної пісні, заснованої на українських народних мотивах, яка згодом поширилася світом під назвою Carol of the Bells.

      Вдячні за рішення, яке підкреслює внесок України у світову культуру та популяризує нашу багатовікову спадщину 

      - резюмували в МЗС.

      Антоніна Туманова

      СуспільствоКультура
      Музикант
      ЮНЕСКО
      Микола Леонтович
      Україна