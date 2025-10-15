ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури
Київ • УНН
Виконавча рада ЮНЕСКО 14 жовтня ухвалила нове рішення щодо програми надзвичайної допомоги Україні. Організація підтвердила солідарність з українським народом та засудила російську агресію.
14 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії в Парижі ухвалила нове рішення щодо дій і програми надзвичайної допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.
Деталі
Організація підтвердила солідарність з українським народом у подоланні наслідків російської агресії та доручила Генеральному директору продовжити моніторинг ситуації в межах міжнародно визнаних кордонів України.
Після ухвалення рішення делегації Албанії, Австрії, Ісландії, Іспанії, Італії, Литви, Люксембургу, Німеччини, Португалії, Польщі, Словаччини, Туреччини, Франції, Чехії та Японії виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та зі засудженням порушення міжнародного права росією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, інфраструктуру України, знищення цивільних, вбивства журналістів та вчиняє інші воєнні злочини
Представники країн наголосили, що війна спричинила масові руйнування культурних і освітніх об’єктів, убивства цивільних і журналістів, а також інші воєнні злочини.
Окремо Австралія від імені 44 держав, що входять до Групи друзів України в ЮНЕСКО, оголосила спільну заяву із суворим засудженням російської агресії. Країни високо оцінили роботу ЮНЕСКО з підтримки України та закликали посилити допомогу. Із власною заявою солідарності також виступив Європейський Союз.
У відповідь українська делегація подякувала ЮНЕСКО, партнерам і донорам за внесок у відновлення освіти, науки та культури, зокрема через Культурний хаб ЮНЕСКО у Львові – простір підтримки для митців і громад.
Україна також вітала розробку Плану дій ЮНЕСКО у сфері науки для України й закликала залучати додаткові ресурси для захисту об’єктів, що перебувають під загрозою, та розвитку міжгалузевих програм, які поєднують культуру, освіту й психосоціальну допомогу.
Прийняте рішення підтверджує непохитну позицію ЮНЕСКО на захист суверенітету України, міжнародного права та прав людини. Підтримка Організації триватиме й надалі, особливо у період післявоєнного відновлення, що розглядається Україною як частина глобальної солідарності та спільної відповідальності за майбутнє.
