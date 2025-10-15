ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури

14 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії в Парижі ухвалила нове рішення щодо дій і програми надзвичайної допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Організація підтвердила солідарність з українським народом у подоланні наслідків російської агресії та доручила Генеральному директору продовжити моніторинг ситуації в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Після ухвалення рішення делегації Албанії, Австрії, Ісландії, Іспанії, Італії, Литви, Люксембургу, Німеччини, Португалії, Польщі, Словаччини, Туреччини, Франції, Чехії та Японії виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та зі засудженням порушення міжнародного права росією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, інфраструктуру України, знищення цивільних, вбивства журналістів та вчиняє інші воєнні злочини