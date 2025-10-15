$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20504 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20389 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20787 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 19016 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17164 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16777 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30526 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30622 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Виконавча рада ЮНЕСКО 14 жовтня ухвалила нове рішення щодо програми надзвичайної допомоги Україні. Організація підтвердила солідарність з українським народом та засудила російську агресію.

ЮНЕСКО посилила підтримку України: організація розширить програму допомоги у сферах освіти, науки та культури

14 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії в Парижі ухвалила нове рішення щодо дій і програми надзвичайної допомоги Україні. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Деталі

Організація підтвердила солідарність з українським народом у подоланні наслідків російської агресії та доручила Генеральному директору продовжити моніторинг ситуації в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Після ухвалення рішення делегації Албанії, Австрії, Ісландії, Іспанії, Італії, Литви, Люксембургу, Німеччини, Португалії, Польщі, Словаччини, Туреччини, Франції, Чехії та Японії виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та зі засудженням порушення міжнародного права росією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, інфраструктуру України, знищення цивільних, вбивства журналістів та вчиняє інші воєнні злочини 

– повідомили в МЗС.

Представники країн наголосили, що війна спричинила масові руйнування культурних і освітніх об’єктів, убивства цивільних і журналістів, а також інші воєнні злочини.

Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через пошкодження семи об'єктів культурної спадщини в Одесі25.07.25, 19:22 • 5475 переглядiв

Окремо Австралія від імені 44 держав, що входять до Групи друзів України в ЮНЕСКО, оголосила спільну заяву із суворим засудженням російської агресії. Країни високо оцінили роботу ЮНЕСКО з підтримки України та закликали посилити допомогу. Із власною заявою солідарності також виступив Європейський Союз.

У відповідь українська делегація подякувала ЮНЕСКО, партнерам і донорам за внесок у відновлення освіти, науки та культури, зокрема через Культурний хаб ЮНЕСКО у Львові – простір підтримки для митців і громад. 

росія пошкодила та зруйнувала понад 3,8 тисячі пам'яток та об’єктів культури в Україні23.07.25, 14:55 • 5737 переглядiв

Україна також вітала розробку Плану дій ЮНЕСКО у сфері науки для України й закликала залучати додаткові ресурси для захисту об’єктів, що перебувають під загрозою, та розвитку міжгалузевих програм, які поєднують культуру, освіту й психосоціальну допомогу.

Прийняте рішення підтверджує непохитну позицію ЮНЕСКО на захист суверенітету України, міжнародного права та прав людини. Підтримка Організації триватиме й надалі, особливо у період післявоєнного відновлення, що розглядається Україною як частина глобальної солідарності та спільної відповідальності за майбутнє.

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму - МЗС09.10.25, 21:54 • 3308 переглядiв

Степан Гафтко

