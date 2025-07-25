Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через пошкодження семи об'єктів культурної спадщини в Одесі
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ЮНЕСКО після масованого ракетного обстрілу Одеси, що пошкодив сім об'єктів культурної спадщини в історичному центрі міста. Серед пошкоджених — чотири пам'ятки архітектури національного значення, включаючи Воронцовський палац та готель "Лондонський".
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звернення до ЮНЕСКО через масований ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого було зруйновано та пошкоджено щонайменше сім об’єктів культурної спадщини в історичному центрі міста. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Вчора внаслідок масованого ракетного удару рф по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини
За даними Лубінця, серед пошкоджених — чотири пам’ятки архітектури національного значення:
• Воронцовський палац (початок XIX століття),
• Палац на Приморському бульварі, 9,
• Будинок Родоконакі (готель "Hotel de Versal"),
• Готель "Лондонський".
Окрім того, серйозних руйнувань зазнали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж та корпус станції Одеса-порт.
Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення — це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це — ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України
Загалом, за його словами, внаслідок збройної агресії РФ в Україні вже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури.
Лубінець закликав міжнародну спільноту застосувати дієві юридичні та інституційні механізми, щоб притягнути винних до відповідальності.
Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань
Атака рф на Одесу: пошкоджено сім об’єктів в історичному центрі, що під захистом ЮНЕСКО24.07.25, 17:52 • 5006 переглядiв