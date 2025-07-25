Омбудсман звернувся до ЮНЕСКО через пошкодження семи об'єктів культурної спадщини в Одесі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звернення до ЮНЕСКО через масований ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого було зруйновано та пошкоджено щонайменше сім об’єктів культурної спадщини в історичному центрі міста. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Вчора внаслідок масованого ракетного удару рф по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини