Атака рф на Одесу: пошкоджено сім об’єктів в історичному центрі, що під захистом ЮНЕСКО

Через масований ракетний обстріл рф в Одесі пошкоджено 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення. Ці об’єкти розташовані в історичному центрі міста, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури.

24 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку збройних сил рф у місті Одеса було пошкоджено 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення. Ці об’єкти розташовані в історичному центрі Одеси, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Руйнування, спричинені цим обстрілом, становлять серйозну загрозу для збереження культурної та історичної спадщини міста - йдеться в повідомленні.

Постраждали наступні об’єкти:

• Воронцовський палац – пров. Воронцовський, 2. Пам’ятка архітектури національного значення;

• Палац — Приморський бульвар, 9. Пам’ятка архітектури національного значення;

• Будинок Родоконакі, де розміщується готель "Hotel de Versal" — Приморський бульвар, 10. Пам’ятка архітектури національного значення;

• Будівля готелю "Лондонський" — Приморський бульвар, 11.

• Пам’ятка архітектури національного значення;

• Будівля Міщанської управи — вул. Старопортофранківська, 36 (ріг вул. Колонтаївської);

• Фруктовий пасаж — вул. Привозна, 14;

• Корпус станції Одеса-порт — вул. Приморська, 8.

У результаті обстрілу вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, двері, фасади будівель, покрівлі, міжповерхові перекриття й конструктивні елементи.

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Доповнення

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