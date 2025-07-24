Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО

В результате массированного ракетного обстрела рф в Одессе повреждено 7 объектов культурного наследия, из которых 4 имеют статус памятников национального значения. Эти объекты расположены в историческом центре города, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры.

24 июля в результате массированного ракетного обстрела со стороны вооруженных сил рф в городе Одесса было повреждено 7 объектов культурного наследия, из которых 4 имеют статус памятников национального значения. Эти объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушения, вызванные этим обстрелом, представляют серьезную угрозу для сохранения культурного и исторического наследия города - говорится в сообщении.

Пострадали следующие объекты:

• Воронцовский дворец – пер. Воронцовский, 2. Памятник архитектуры национального значения;

• Дворец — Приморский бульвар, 9. Памятник архитектуры национального значения;

• Дом Родоконаки, где размещается отель "Hotel de Versal" — Приморский бульвар, 10. Памятник архитектуры национального значения;

• Здание гостиницы "Лондонская" — Приморский бульвар, 11.

• Памятник архитектуры национального значения;

• Здание Мещанской управы — ул. Старопортофранковская, 36 (угол ул. Колонтаевской);

• Фруктовый пассаж — ул. Привозная, 14;

• Корпус станции Одесса-порт — ул. Приморская, 8.

В результате обстрела взрывной волной и осколками повреждены окна, двери, фасады зданий, кровли, межэтажные перекрытия и конструктивные элементы.

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Дополнение

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