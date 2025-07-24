Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 47758 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 40739 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 74784 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 61252 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 73193 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 94069 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 67496 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 50234 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 74274 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 161394 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1м/с
33%
747мм
Популярные новости
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 32746 просмотра
Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит24 июля, 06:39 • 24472 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 96522 просмотра
рф атаковала Украину 103 дронами и 4 ракетами после переговоров в Стамбуле - Зеленский24 июля, 07:40 • 14240 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС24 июля, 08:03 • 60845 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 47762 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 97634 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 161395 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 243524 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 299507 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Вадим Филашкин
Илон Маск
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 178343 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 296920 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 381147 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 385567 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 374466 просмотра
Актуальное
Су-34
Lockheed C-130 Hercules
Facebook
ТикТок
Instagram

Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

В Одессе в результате массированного ракетного обстрела со стороны рф повреждены 7 объектов культурного наследия, 4 из которых являются памятниками национального значения. Эти объекты расположены в историческом центре города, входящем в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО

В результате массированного ракетного обстрела рф в Одессе повреждено 7 объектов культурного наследия, из которых 4 имеют статус памятников национального значения. Эти объекты расположены в историческом центре города, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры.

24 июля в результате массированного ракетного обстрела со стороны вооруженных сил рф в городе Одесса было повреждено 7 объектов культурного наследия, из которых 4 имеют статус памятников национального значения. Эти объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушения, вызванные этим обстрелом, представляют серьезную угрозу для сохранения культурного и исторического наследия города 

- говорится в сообщении.

Пострадали следующие объекты:

• Воронцовский дворец – пер. Воронцовский, 2. Памятник архитектуры национального значения;

• Дворец — Приморский бульвар, 9. Памятник архитектуры национального значения;

• Дом Родоконаки, где размещается отель "Hotel de Versal" — Приморский бульвар, 10. Памятник архитектуры национального значения;

• Здание гостиницы "Лондонская" — Приморский бульвар, 11.

• Памятник архитектуры национального значения;

• Здание Мещанской управы — ул. Старопортофранковская, 36 (угол ул. Колонтаевской);

• Фруктовый пассаж — ул. Привозная, 14;

• Корпус станции Одесса-порт — ул. Приморская, 8.

В результате обстрела взрывной волной и осколками повреждены окна, двери, фасады зданий, кровли, межэтажные перекрытия и конструктивные элементы.

рф атаковала Украину 103 дронами и 4 ракетами после переговоров в Стамбуле - Зеленский24.07.25, 10:40 • 14794 просмотра

Дополнение

В результате вражеского массированного удара дронами по Одессе и ракетного обстрела Черкасс пострадали 11 человек, в Одессе под удар попали памятники архитектуры под охраной ЮНЕСКО.

В Одессе потушили пожар на территории рынка "Привоз" после массированного удара российских войск по городу ударными беспилотниками.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКультура
ЮНЕСКО
Одесса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9