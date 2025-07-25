Омбудсмен обратился в ЮНЕСКО из-за повреждения семи объектов культурного наследия в Одессе
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ЮНЕСКО после массированного ракетного обстрела Одессы, повредившего семь объектов культурного наследия в историческом центре города. Среди поврежденных — четыре памятника архитектуры национального значения, включая Воронцовский дворец и гостиницу "Лондонская".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об обращении в ЮНЕСКО из-за массированного ракетного обстрела Одессы, в результате которого было разрушено и повреждено по меньшей мере семь объектов культурного наследия в историческом центре города. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Вчера в результате массированного ракетного удара рф по Одессе было повреждено и разрушено семь объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия
По данным Лубинца, среди поврежденных — четыре памятника архитектуры национального значения:
• Воронцовский дворец (начало XIX века),
• Дворец на Приморском бульваре, 9,
• Дом Родоконаки (гостиница "Hotel de Versal"),
• Гостиница "Лондонская".
Кроме того, серьезные разрушения получили здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.
Эти памятники являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение — это попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это — еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины
В целом, по его словам, в результате вооруженной агрессии рф в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.
Лубинец призвал международное сообщество применить действенные юридические и институциональные механизмы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Безнаказанность агрессора — это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям
Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО24.07.25, 17:52 • 4932 просмотра