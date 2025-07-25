Омбудсмен обратился в ЮНЕСКО из-за повреждения семи объектов культурного наследия в Одессе

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об обращении в ЮНЕСКО из-за массированного ракетного обстрела Одессы, в результате которого было разрушено и повреждено по меньшей мере семь объектов культурного наследия в историческом центре города. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Вчера в результате массированного ракетного удара рф по Одессе было повреждено и разрушено семь объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре города, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия - говорится в сообщении Омбудсмена.

По данным Лубинца, среди поврежденных — четыре памятника архитектуры национального значения:

• Воронцовский дворец (начало XIX века),

• Дворец на Приморском бульваре, 9,

• Дом Родоконаки (гостиница "Hotel de Versal"),

• Гостиница "Лондонская".

Кроме того, серьезные разрушения получили здание Мещанской управы, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.

Эти памятники являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение — это попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это — еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины - подчеркнул Уполномоченный.

В целом, по его словам, в результате вооруженной агрессии рф в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.

Лубинец призвал международное сообщество применить действенные юридические и институциональные механизмы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Безнаказанность агрессора — это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям - подчеркнул он.

Атака рф на Одессу: повреждены семь объектов в историческом центре, находящемся под защитой ЮНЕСКО