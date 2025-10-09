ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму - МЗС

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

9 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим. Рішення базується на доповіді Генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації у тимчасово окупованому росією Криму у сферах компетенції Організації, яка підтверджує значне погіршення ситуації на українському півострові, зокрема руйнування росією культурної спадщини України, включаючи об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", численні порушення росією прав кримських татар, незаконні переслідування окупаційною владою журналістів, порушення у сфері освіти і права на навчання українською і кримськотатарською мовами, свободу віросповідання та інші порушення прав людини