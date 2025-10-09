$41.400.09
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
14:03 • 15520 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 24037 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 42301 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 43454 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 25707 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21735 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 37684 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17306 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 16034 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму - МЗС

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про продовження моніторингу ситуації в АР Крим. Доповідь Гендиректора ЮНЕСКО підтверджує значне погіршення ситуації на півострові, включаючи руйнування культурної спадщини та порушення прав людини.

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму - МЗС

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

9 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим. Рішення базується на доповіді Генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації у тимчасово окупованому росією Криму у сферах компетенції Організації, яка підтверджує значне погіршення ситуації на українському півострові, зокрема руйнування росією культурної спадщини України, включаючи об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", численні порушення росією прав кримських татар, незаконні переслідування окупаційною владою журналістів, порушення у сфері освіти і права на навчання українською і кримськотатарською мовами, свободу віросповідання та інші порушення прав людини 

- йдеться в повідомленні.

У заяві від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО , у якій засуджуються дії росії в окупованому Криму, вказуються переслідування кримських татар, знищення україномовної освіти, релігійних та культурних пам'яток, а також шкода, завдана Росією навколишньому середовищу внаслідок безвідповідальної діяльності.

Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО, спрямовану на захист міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах 

- зазначили в МЗС.

Нагадаємо

Лідери та високі представники понад 60 країн і міжнародних організацій під час 5-го саміту Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію, та підтвердили, що Крим — це Україна, його окупація ніколи не буде визнана.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
ЮНЕСКО
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Крим
Україна