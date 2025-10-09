ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму - МЗС
Київ • УНН
Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про продовження моніторингу ситуації в АР Крим. Доповідь Гендиректора ЮНЕСКО підтверджує значне погіршення ситуації на півострові, включаючи руйнування культурної спадщини та порушення прав людини.
Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
9 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила чергове рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим. Рішення базується на доповіді Генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації у тимчасово окупованому росією Криму у сферах компетенції Організації, яка підтверджує значне погіршення ситуації на українському півострові, зокрема руйнування росією культурної спадщини України, включаючи об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", численні порушення росією прав кримських татар, незаконні переслідування окупаційною владою журналістів, порушення у сфері освіти і права на навчання українською і кримськотатарською мовами, свободу віросповідання та інші порушення прав людини
У заяві від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО , у якій засуджуються дії росії в окупованому Криму, вказуються переслідування кримських татар, знищення україномовної освіти, релігійних та культурних пам'яток, а також шкода, завдана Росією навколишньому середовищу внаслідок безвідповідальної діяльності.
Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО, спрямовану на захист міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах
Нагадаємо
Лідери та високі представники понад 60 країн і міжнародних організацій під час 5-го саміту Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію, та підтвердили, що Крим — це Україна, його окупація ніколи не буде визнана.