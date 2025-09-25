Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана
Київ • УНН
Лідери понад 60 країн ухвалили Нью-Йоркську декларацію на 5-му саміті Міжнародної Кримської платформи. Вони підтвердили, що Крим – це Україна, і його окупація ніколи не буде визнана.
Лідери та високі представники понад 60 країн і міжнародних організацій під час 5-го саміту Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію, та підтвердили, що Крим — це Україна, його окупація ніколи не буде визнана. Про це інформує УНН з посиланням на допис Сибіги у соціальній мережі Х, Міністерство закордонних справ України (МЗС).
Деталі
За результатами саміту учасники ухвалили Нью-Йоркську декларацію, положення якої чітко кореспондуються з усіма рішеннями Генеральної Асамблеї ООН і закликають Російську Федерацію негайно припинити збройну агресію та вивести свої війська з усіх незаконно окупованих територій України, включно з Автономною Республікою Крим.
Цей саміт під головуванням Президента @ZelenskyUa надіслав важливий сигнал надії українцям, кримським татарам і всім на окупованому півострові, хто зберігає віру в остаточне відновлення справедливості, незважаючи на утиски та порушення прав людини
"Разом ми прийняли Нью-Йоркську декларацію і підтвердили, що Крим - це Україна, його окупація ніколи не буде визнана, а російські окупаційні війська мають бути виведені з півострова", - підсумував Сибіга.
Нагадаємо
П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи вперше пройшов на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку за участі понад 60 країн. Президент Зеленський наголосив, що анексія Криму Росією порушила принципи мирного співіснування.
