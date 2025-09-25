$41.380.00
24 вересня, 18:42 • 15256 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 23761 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 28120 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 28467 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 28815 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 44405 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20460 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 40612 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18874 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18985 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Лідери понад 60 країн ухвалили Нью-Йоркську декларацію на 5-му саміті Міжнародної Кримської платформи. Вони підтвердили, що Крим – це Україна, і його окупація ніколи не буде визнана.

Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана

Лідери та високі представники понад 60 країн і міжнародних організацій під час 5-го саміту Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію, та підтвердили, що Крим — це Україна, його окупація ніколи не буде визнана. Про це інформує УНН з посиланням на допис Сибіги у соціальній мережі Х, Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Деталі 

За результатами саміту учасники ухвалили Нью-Йоркську декларацію, положення якої чітко кореспондуються з усіма рішеннями Генеральної Асамблеї ООН і закликають Російську Федерацію негайно припинити збройну агресію та вивести свої війська з усіх незаконно окупованих територій України, включно з Автономною Республікою Крим.

Цей саміт під головуванням Президента @ZelenskyUa надіслав важливий сигнал надії українцям, кримським татарам і всім на окупованому півострові, хто зберігає віру в остаточне відновлення справедливості, незважаючи на утиски та порушення прав людини

- написав міністр у соцмережі Х.

"Разом ми прийняли Нью-Йоркську декларацію і підтвердили, що Крим - це Україна, його окупація ніколи не буде визнана, а російські окупаційні війська мають бути виведені з півострова", - підсумував Сибіга.

Нагадаємо

П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи вперше пройшов на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку за участі понад 60 країн. Президент Зеленський наголосив, що анексія Криму Росією порушила принципи мирного співіснування.

Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне25.09.25, 01:13 • 916 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Андрій Сибіга
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Крим
Володимир Зеленський
Україна